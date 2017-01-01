Заместитель главы СБУ подал в отставку - СМИ

Павел Демчина уже написал заявление об отставке.

Первый заместитель главы Службы Безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Известно, что Демчина возглавлял Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. Демчина уже написал заявление об отставке.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов официально подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. Отмечается, что благодаря усилиям и настойчивости Турчинова были приняты новая Стратегия нацбезопасности Украины, Военная доктрина Украины, Концепция развития сектора безопасности и обороны Украины, Стратегия кибербезопасности Украины.

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Также в отставку ушел глава МИД Павел Климкин. Глава МИД указал, что пойдет на выборы в Верховную Раду с “командой, с которой разделает принципы и взгляды“. Климкин подчеркнул, что готов помогать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.