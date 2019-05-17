В Харькове отец снял видео издевательства над маленьким сыном

В соцсетях обсуждают видео родительского издевательства над 4-летним мальчиком. Полиция уже начала уголовное производство.

В соцсети обсуждают видео, на котором мать издевается над маленьким сыном. Запись разместили в пабликах Харькова.

На кадрах – маленький ребенок лет четырех, который, плача, собирает окурки. Мать в это время ругается с мужем, орет на сына, а глава семейства просто снимает все на видео.

"Вот такая мама - Палычева Виктория, проживает проспект Индустриальный 37/36. Пьяница и наркотичка, отец проживает по этому же адресу, Чередник Павел. В данный момент ребенок находится в больнице с черепо-мозговой травмой", – написал автор публикации.

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что у четырехлетнего мальчика врачи диагностировали ушибы головы.

Во время выяснения обстоятельств было установлено, что ранее судимые родители ребенка неоднократно привлекались к ответственности за совершение насилия в семье.

Сейчас мальчик находится в детской больнице. Решается вопрос о лишении родителей родительских прав и привлечения к ответственности. По факту избиения ребенка открыто уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

Ранее сообщалось, что в киевской квартире нашли тела супругов и истощенного ребенка. В квартире слышали скандал еще 2 мая. С тех пор в квартире было тихо, а родственники разыскивали ее жильцов через соцсети.

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