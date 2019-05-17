Порошенко подписал "противоминный" закон

Документ упрощает механизм получения финансов от иностранных доноров для разминирования Донбасса.

Президент Петр Порошенко подписал закон по усовершенствованию механизмов привлечения средств для финансирования мероприятий противоминной деятельности. Об этом говорится на сайте главы государства.

Как отмечается, закон усовершенствует вопросы о финансировании мероприятий противоминной деятельности в Украине.

Также этот закон усовершенствует положения закона, регулирующие вопросы финансирования мероприятий противоминной деятельности, путем введения норм, позволяющих операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров.

Реализация закона будет осуществляться в пределах расходов из государственного бюджета.

Напомним, Верховна Рада одобрила использование средств доноров для разминирования . Средства для разминирования на Донбассе готовы предоставить ЕС, США, Канада, Великобритания и Япония.

Напомним, в посольстве США в Украине заявили, что стране грозит прекращение донорского финансирования противоминной деятельности из-за отсутствия нормы в соответствующем законе. Верховная Рада должна была принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности.

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