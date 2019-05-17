Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко подписал "противоминный" закон

Комментариев: 2
Документ упрощает механизм получения финансов от иностранных доноров для разминирования Донбасса.
Порошенко усовершенствовал закон "О противоминной деятельности"
Порошенко усовершенствовал закон "О противоминной деятельности"
ukranews.com

Президент Петр Порошенко подписал закон по усовершенствованию механизмов привлечения средств для финансирования мероприятий противоминной деятельности. Об этом говорится на сайте главы государства.

Как отмечается, закон усовершенствует вопросы о финансировании мероприятий противоминной деятельности в Украине.

Также этот закон усовершенствует положения закона, регулирующие вопросы финансирования мероприятий противоминной деятельности, путем введения норм, позволяющих операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров.

Реализация закона будет осуществляться в пределах расходов из государственного бюджета.

Напомним, Верховна Рада одобрила использование средств доноров для разминирования. Средства для разминирования на Донбассе готовы предоставить ЕС, США, Канада, Великобритания и Япония.
 
Напомним, в посольстве США в Украине заявили, что стране грозит прекращение донорского финансирования противоминной деятельности из-за отсутствия нормы в соответствующем законе. Верховная Рада должна была принять поправку, позволяющую прямое донорское финансирование операторов противоминной деятельности.
 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: мины, донбасс, Порошенко, Петр Порошенко, разминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    17.05.2019, 19:57
Оценка:  0
fkrfyfan
пастора дурчинова с его семейством на разминирование, он же готов воевать
Хулиганка*    17.05.2019, 19:49
Оценка:  +1
Хулиганка*
Пэдю и Ко на Донбасс - разминировать!!!!
Чтобы хоть как-то искупили ту кровь. беду и нищету. которую они принесли в Украину
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь