В Черновцах на акции ЛГБТ произошла массовая драка

В Черновцах противники ЛГБТ подрались с полицейскими. Правоохранители задержали двух участников стычки.

В Черновцах во время акции, приуроченной к Международному дню противодействия гомофобии произошла массовая драка. В результате которой применили слезоточивый газ к полицейским, передает УНИАН.

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На акцию пришли представители организации “Инсайт“, которых сразу окружили полицейские. С другой стороны полицейского кордона разместились около 50 мужчин с символикой движения “Катехон“. Последние начали выкрикивать лозунги: “Буковина - не Содом!“, “Папа, мама, я - счастливая семья“. Они также раздавали листовки, на которых было написано “Город перекрыт? Поблагодари ЛГБТ-извращенцев“.

Один из представителей противников ЛГБТ рассказал, что они выступают против нетрадиционной ориентации в Черновцах, ведь это угрожает нации.

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Позже представители противников ЛГБТ пытались прорваться сквозь кордон полиции. Они также применили слезоточивый газ против полицейских.

Известно, что на акции задержали двух участников столкновения. На них составили административные протоколы.

Недавно во Львове педагог-гомофоб пугала детей страшилками.