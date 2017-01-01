В Закарпатской области мужчина поджег себя заживо после свадьбы дочери

Мужчина получил 90 % ожогов тела.

В селе Косино мужчина сжег себя после ссоры на свадьбе своей дочери. От полученных ожогов он умер.

Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

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Известно, что инцидент случился на второй день после свадьбы дочери. В семье возникла ссора. По предварительной информации, потерпевший облил весь дом бензином, а потом сел покурить и от этого загорелся.

Дочка пыталась потушить отца и сама получила ожоги верхних и нижних конечностей, но ее жизни ничего не угрожает.

Сам мужчина скончался сегодня, 17 мая, ночью в 01:45.

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Недавно Под Одессой двухлетний ребенок сжег себя в машине. По предварительным данным, огонь охватил 1 квадратный метр автомобиля. К моменту прибытия бригады спасателей хозяин автомобиля смог потушить пожар водой из ведер. Родителей рядом во время возгорания не было.

Также в Сумах произошло двойное убийство. Злоумышленник рассказал, что в ходе застолья между ним и его гостями вспыхнул конфликт. Мужчина на эмоциях убил свою сестру с ее другом, а тела сжег в печи. Злоумышленнику грозит пожизненный срок.