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В Сумах мужчина упал в емкость с кислотой

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Пожилой мужчина умер после падения в резервуар с кислотой с высоты пять метров. Правоохранители открыли уголовное дело.
На заводе Сумыхимпром пргоизошел несчастный случай
На заводе Сумыхимпром пргоизошел несчастный случай
spfu.gov.ua

На заводе Сумыхимпром в пятницу, 17 мая, вследствие падения с высоты погиб 67-летний мужчина, сообщает ST со ссылкой на полицию.

Предварительно, событие квалифицировано как несчастный случай.

В прокуроре области сообщили, что, по предварительным данным, мужчина с высоты около пяти метров упал в емкость с кислотой.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

На место работает следственно-оперативная группа.

Сегодня сообщалось, что в Киеве школьник выпал с 16 этажа и погиб. Местные жители утверждают, что погибший в доме не жил. 

Ранее во Львове фрагмент фасада упал на женщину на балконе. Ее госпитализировали.

 

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Теги: производство, Сумы, кислота, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vesna_Krasna2    17.05.2019, 20:06
Оценка:  0
Vesna_Krasna2
Жуть((
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