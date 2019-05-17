В Сумах мужчина упал в емкость с кислотой

Пожилой мужчина умер после падения в резервуар с кислотой с высоты пять метров. Правоохранители открыли уголовное дело.

На заводе Сумыхимпром в пятницу, 17 мая, вследствие падения с высоты погиб 67-летний мужчина, сообщает ST со ссылкой на полицию.

Предварительно, событие квалифицировано как несчастный случай.

В прокуроре области сообщили, что, по предварительным данным, мужчина с высоты около пяти метров упал в емкость с кислотой.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

На место работает следственно-оперативная группа.

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