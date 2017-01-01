В жутком ДТП в Днепре погибли два человека

В Днепре столкнулись KIA и Peugeot. В инциденте пострадал один мужчина, мужчина и женщина погибли.

В Днепре произошло страшное ДТП, есть жертвы dp.informator.ua

В Днепре на Маршала Малиновского в пятницу, 17 мая, случилось страшное ДТП - столкнулись два легковых автомобиля Peugeot и Kia. Об этом сообщает местный сайт Информатор.

В результате инцидента двое погибших, один пострадавший.

"Известно, что в аварии пострадал водитель KIA, двое человек из Peugeot погибли на месте. Спасателям пришлось доставать пострадавших и умерших с помощью спецсредств", – отмечает издание.

На улице Малиновского в сторону Игрени образовалась большая пробка. Автомобилистам приходится объезжать по встречной полосе. Из баков авто вылилось топливо, его заливают специальной жидкостью во избежание пожара. Также полиция перекрыта движение в сторону железнодорожного моста.

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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге маршрутка вылетела на тротуар. По словам очевидцев, автомобиль Geely не пропустил маршрутное такси. От удара маршрутку выбросило на тротуар.

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