В жутком ДТП в Днепре погибли два человека
В Днепре на Маршала Малиновского в пятницу, 17 мая, случилось страшное ДТП - столкнулись два легковых автомобиля Peugeot и Kia. Об этом сообщает местный сайт Информатор.
В результате инцидента двое погибших, один пострадавший.
"Известно, что в аварии пострадал водитель KIA, двое человек из Peugeot погибли на месте. Спасателям пришлось доставать пострадавших и умерших с помощью спецсредств", – отмечает издание.
На улице Малиновского в сторону Игрени образовалась большая пробка. Автомобилистам приходится объезжать по встречной полосе. Из баков авто вылилось топливо, его заливают специальной жидкостью во избежание пожара. Также полиция перекрыта движение в сторону железнодорожного моста.
Cмотрите фотогалерею: В жутком ДТП в Днепре погибли два человека
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге маршрутка вылетела на тротуар. По словам очевидцев, автомобиль Geely не пропустил маршрутное такси. От удара маршрутку выбросило на тротуар.
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