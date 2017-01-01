На Прикарпатье задержали группировку наркодилеров
В Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчин, которые занимались сбытом амфетамина в больших размерах на территории области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Как отмечается, в ходе ранее открытых уголовных производств правоохранители задержали группу лиц из трех жителей Ивано-Франковской области (1989, 1990 и 1991 года рождения), которые в течение 2019 года сбывали психотропное вещество в больших размерах на территории области.
Злоумышленники задержаны, сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.
Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье задержали группировку наркодилеров
Накануне правоохранители разоблачили и ликвидировали деятельность группы, организовавшей канал контрабанды героина из России в Украину. Также задержанные злоумышленники занималась распространением наркотика в Одессе.
Также в Житомире спецназ задержал торговцев кокаином. Были задержаны три человека с крупной партией наркотика.
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