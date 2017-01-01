На Прикарпатье задержали группировку наркодилеров

Правоохранители задержали трех мужчин, которые сбывали психотропное вещество в больших размерах на территории Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчин, которые занимались сбытом амфетамина в больших размерах на территории области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, в ходе ранее открытых уголовных производств правоохранители задержали группу лиц из трех жителей Ивано-Франковской области (1989, 1990 и 1991 года рождения), которые в течение 2019 года сбывали психотропное вещество в больших размерах на территории области.

Злоумышленники задержаны, сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

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Накануне правоохранители разоблачили и ликвидировали деятельность группы, организовавшей канал контрабанды героина из России в Украину. Также задержанные злоумышленники занималась распространением наркотика в Одессе.

Также в Житомире спецназ задержал торговцев кокаином. Были задержаны три человека с крупной партией наркотика.

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