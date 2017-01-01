В ДТП на Херсонщине погибли двое детей

Дети ехали на скутере когда столкнулись с автомобилем. Старшему из погибших было 15 лет, а его сестре - восемь.

На трассе Каховка-Олешки в Херсонской области произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает Online Нова Каховка.

Как сообщается на выезде из села Плодовое водитель Daewoo Lanos наехал на скутер, которым управлял подросток 2004 года рождения. На скутере также находилась его сестра 2011 года рождения. В результате столкновения дети погибли на месте.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Сегодня также сообщалось о двух погибших в ДТП, которое случилось в Днепре.

Также в Винницкой области сегодня легковушка столкнулась с бусом, один человек погиб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet