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Коломойский заявил, что будет жить в Украине

Комментариев: 18
Олигарх сообщил, что ближайшие пять лет будет жить в Украине в связи с семейными обстоятельствами.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет. Об этом он заявил в интерью Схемам.

"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране", - сказал олигарх.

В то же время на вопрос, связано ли это с его отношениями с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он ответил:

"Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - отметил Коломойский.

По его словам, он не планирует посещать администрацию президента Зеленского.

"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - заверил олигарх.

Ранее сообщалось, что в Украину вернулся Коломойский. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на родину после почти двухлетнего отсутствия.

Напомним, в Украину из Израиля вернулся один из основателей ПриватБанка Геннадий Боголюбов.

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Теги: Украина, Коломойский, олигархи, Игорь Коломойский, украинские олигархи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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VikaGraum    18.05.2019, 02:51
Оценка:  0
VikaGraum
В связи с семейными обстоятельствами....
Как мило! У него с Зеленским скоро свадьба?
)))
wnt    17.05.2019, 23:59
Оценка:  -1
wnt
Помнится его за какие-то незаконные гешефты разыскивает американское правосудие, от которого он прятался в Израиле. Нужно что бы те запросили нашим его им выдать, и всё, надолго он в Украине не задержится))
Хулиганка*    17.05.2019, 23:43
Оценка:  -4
Хулиганка*
))))
Беня будет, а Пэтя - нет...))
BoxVata    18.05.2019, 01:28
Оценка:  +1
BoxVata
Будешь сасать у Бени, это вкуснее чем у Пети?? Потом всем расскажишь!!))
sharry-sharry    17.05.2019, 23:29
Оценка:  +1
sharry-sharry
Власть меняется,опять грабить будут....
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 22:49
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
О , Боже! Как Игорь похудел на чужбине, прям превратился в бледную тень самого себя!
Ничего, блудный скиталец наконец-то сможет хорошо покушать!
Хулиганка*    17.05.2019, 22:54
Оценка:  -4
Хулиганка*
Игорь???? порохобот....смешно будет наблюдать как ты с петькиной письки подсядешь на Бенину....
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 23:08
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Ваш изумительный искрометный юмор, мадам, стОит многого!
Он должен быть увековечен! Предлагаю сделать из Вас памятник!
Хулиганка*    17.05.2019, 23:47
Оценка:  -4
Хулиганка*
не возражаю...предлагаю проект памятника - я наблюдаю за тем .........как ты с петькиной письки перекинулся на Бенину....
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 23:54
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Волшебно, изумительно! Только, Вы не сможете это наблюдать, фройляйн,
Вы же памятник
wnt    18.05.2019, 00:00
Оценка:  0
wnt
А вы сами на чьей письке сидите?)
rewersedent    17.05.2019, 21:43
Оценка:  +3
rewersedent
Кто ж его посадит .Он же памятник !
Kismyas    17.05.2019, 21:35
Оценка:  -7
Kismyas
Сказу только,что эту страну скоро раздадут соседям...так как нет хозяина..
Джо-кер    17.05.2019, 21:45
Оценка:  0
Джо-кер
Российская Федерация, страна 404, скоро прекратит существование, Китай оттяпает территорию по Уральские горы.
wnt    18.05.2019, 00:02
Оценка:  0
wnt
И уже практически оттяпала! Как говорят сами россияне, в ряде регионов РФ уже русский язык звучит в меньшинстве..если туда ехать, нужно учить китайский..
ТТ69    17.05.2019, 21:08
Оценка:  -2
ТТ69
Сидеть в принципе тоже жить.......
Хулиганка*    17.05.2019, 22:52
Оценка:  -3
Хулиганка*
а вот Народный Фронт так не считает... поэтому цепляется за неприкосновенность как за спасательный круг
Джо-кер    17.05.2019, 21:04
Оценка:  +1
Джо-кер
Грабить будет, пока не вынесут((((.
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