На Донбассе ранен военный

В течение дня сепаратисты пять раз обстреливали позиции украинских военных, один боец получил ранение.

С начала суток сепаратисты на Донбассе пять раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. Один украинский военный ранен, об этом в пятницу, 17 мая, сообщении пресс-центра ООС.

Незаконные вооруженные формирования вели огонь по позициям подразделений украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник обстрелял позиции Объединенных сил трижды: дважды из артиллерийских систем калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм - вблизи населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Потери противника уточняются.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов, один украинский военный был убит, еще один ранен.

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