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К горсовету Харькова принесли чучело Жукова

Комментариев: 19
Активисты Нацкорпуса протестуют против попыток переименовать проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова.
Чучело Жукова у горсовета Харькова
Чучело Жукова у горсовета Харькова
facebook.com/KharkivNK

Харьковские активисты в пятницу, 17 мая, принесли к зданию горсовета чучело Жукова. Таким образом они протестовали против переименования проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова, сообщает Укринформ.

Лидер общественной организации Национальный корпус Константин Немичев рассказал журналистам о ходе акции протеста.

"В акции участвовали два десятка наших активистов. Они изготовили и принесли к зданию горсовета чучело - символическую фигуру Жукова, установили ее у здания и обили красной краской, что означает кровавые деяния маршала, не жалевшего солдат", - рассказал Немичев.

Также активисты сделали на асфальте надпись: "Нацкорпус попереджає", оклеили двери горсовета листовками с информацией о провальных военных операциях под руководством маршала.

"По воспоминаниям участников войны известно, что Жуков сказал о бессмысленной гибели бойцов, которых он использовал как пушечное мясо, мол, "бабы других нарожают", - пояснил Немичев.

По его словам, из горсовета к ним никто не вышел.

Как сообщалось, 9 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил что готов удовлетворить петиции харьковчан о сносе палатким Все для победы на площади Свободы и возвращении нынешнему проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

 

 

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Вятрович предостерег мэра Харькова Геннадия Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр Харькова заявил, что поставит на голосование горсовета петицию

 

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Теги: Харьков, протесты, Кернес, Жуков, Геннадий Кернес, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (19)
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Детонатор    18.05.2019, 00:05
Оценка:  +3
Детонатор
Ребята из Нацкорпуса, очнитесь, за это уже не платят!
blya-tolyan    18.05.2019, 07:27
Оценка:  -1
blya-tolyan
тварь па_Раши, это вы поЦреоты за деньги.
mirbigstar    17.05.2019, 23:58
Оценка:  +3
mirbigstar
Дебилы.
blya-tolyan    18.05.2019, 07:28
Оценка:  -1
blya-tolyan
это ты из серии "пиз.да ещё нарожает"!!!!!!! Дида на мусорку выбросил после победобесия?
farfalle    18.05.2019, 07:44
Оценка:  -1
farfalle
Это не его слова. И промусорку -ложь. Что еще придумаешь, питарок?
blya-tolyan    18.05.2019, 07:57
Оценка:  0
blya-tolyan
канечно, я тибивирю на слово, двужопое. А сколько вы скулили и кино даже сняли где он промычал эту фразу. Короткая память или ТУПОЙ как та пи.да, что тебя на пол уронила?
ВосставшийИзБана    17.05.2019, 23:17
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Ох! Как у ватников подгорает.
Boxerogos    18.05.2019, 00:20
Оценка:  0
Boxerogos
Бот,скорее у"патриотов"из НацикКорпуса подгорает.))))))))))
blya-tolyan    18.05.2019, 07:29
Оценка:  -1
blya-tolyan
ха-ха-ха, сколько твоих тварей вышло к ним с мерии?
Хулиганка*    17.05.2019, 22:47
Оценка:  +2
Хулиганка*
ссыкливые бандеры, которые отсиживались в схронах и ждали пока армия Жукова освободит их от фашизма, которые при Юще заполонили города-миллионники и на подсосе у петиной СБУ как шакалы потоптались над памятью мертвого льва....Цену этой бандеровской мрази показали выборы президента с админресурсом ..
Хулиганка*    17.05.2019, 22:50
Оценка:  +2
Хулиганка*
Убрать админресурс и рейтинг пэти и его бандеровской идеологии - они даже 5-ти процентный барьер не преодолеют...Давай, Вова, распускай Раду...и ты похоронишь эту мразь
blya-tolyan    18.05.2019, 07:37
Оценка:  -1
blya-tolyan
ха-ха-ха, ранний климакс? Или уронили об пол при родах?
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 22:44
Оценка:  -7
Брюква_и_Клюква
Это возмутительной! Жуков - это не попугай Кеша, он не просил его чучело пользовать!
VSHIVANKA    17.05.2019, 22:39
Оценка:  +4
VSHIVANKA
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
blya-tolyan    18.05.2019, 07:30
Оценка:  -1
blya-tolyan
ха-ха-ха, твои предки, воспитавшие СУЩЕСТВО.
Евроскептик    17.05.2019, 22:33
Оценка:  +2
Евроскептик
А вам так хотелось в войне сапоги гитлерне лизать))
blya-tolyan    18.05.2019, 07:33
Оценка:  -1
blya-tolyan
тебе об армии власова рассказать или сам найдёшь количество русликов, служивших фашистам? А если ты не дебил и знаешь что такое %,, то оказывается 1/3 армии "совка" 1941 г там оказалась где русликов было 80%. Так кто сапоги лизал гитлеру? Почему нет ни одного руССкого фронта ты, тварь, не в курсе?
Boxerogos    17.05.2019, 22:25
Оценка:  +4
Boxerogos
Нациккорпус пусть идёт к ебеной маме.Харьков никогда не воспримит баандерложью чуму в виде подобных псевдопатриотов.
blya-tolyan    18.05.2019, 07:36
Оценка:  -1
blya-tolyan
ха-ха-ха, пока у ебеной мамы ты и твои коммуняки. И дожгут вас с превеликим удовольствием, только в кучку соберитесь для нытья и мычания.
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