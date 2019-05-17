Активисты Нацкорпуса протестуют против попыток переименовать проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова.

Харьковские активисты в пятницу, 17 мая, принесли к зданию горсовета чучело Жукова. Таким образом они протестовали против переименования проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова, сообщает Укринформ.

Лидер общественной организации Национальный корпус Константин Немичев рассказал журналистам о ходе акции протеста.

"В акции участвовали два десятка наших активистов. Они изготовили и принесли к зданию горсовета чучело - символическую фигуру Жукова, установили ее у здания и обили красной краской, что означает кровавые деяния маршала, не жалевшего солдат", - рассказал Немичев.

Также активисты сделали на асфальте надпись: "Нацкорпус попереджає", оклеили двери горсовета листовками с информацией о провальных военных операциях под руководством маршала.

"По воспоминаниям участников войны известно, что Жуков сказал о бессмысленной гибели бойцов, которых он использовал как пушечное мясо, мол, "бабы других нарожают", - пояснил Немичев.

По его словам, из горсовета к ним никто не вышел.

Как сообщалось, 9 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил что готов удовлетворить петиции харьковчан о сносе палатким Все для победы на площади Свободы и возвращении нынешнему проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

Cмотрите фотогалерею: К горсовету Харькова принесли чучело Жукова

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Вятрович предостерег мэра Харькова Геннадия Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр Харькова заявил, что поставит на голосование горсовета петицию.

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