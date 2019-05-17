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СМИ обнародовали проект указа о роспуске Рады

Комментариев: 17
Текст указа будущего президента Зеленского пока предварительный, но на нем стоит дата 20 мая - день инаугурации.
У Зеленского показали проект указа роспуска Рады
У Зеленского показали проект указа роспуска Рады
Корреспондент.net

В СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая. Соответствующий документ в пятницу, 17 мая, обнародовала Страна.

Отмечается, что проект журналистам передали источники в окружении Зеленского, уточнив, что это предварительный вариант.

И окончательный текст не утвержден, как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады.

"Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал источник.

В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции Батькивщины и Самопомощи, в двух оставшихся фракциях (БПП и Народный фронт) находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.

На этом основании у президента есть право распустить Раду.

"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте Указа.

Учитывая изложенное, президент постановляет:

Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года.

Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины О выборах народных депутатов Украины, других законов Украины.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

 

 

Напромним, сегодня Народный фронт сегодня объявил о выходе из парламентской коалиции. Спикер Рады дал месяц на формирование нового большенства.

 

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, Рада, Верховная Рада, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (17)
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ВосставшийИзБана    17.05.2019, 23:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ломать - не строить. Как говорится: дурное дело не хитрое.
Хулиганка*    17.05.2019, 23:34
Оценка:  0
Хулиганка*
какие вы тролли кумедные...прям, капитан очевидность...расскажи, что построили те, за кого ты задницу рвешь 5 лет...
BoxVata    18.05.2019, 01:25
Оценка:  -1
BoxVata
Что построил твой дибил зек Янык??? Мразь ватная ты!))
Ruspidor    17.05.2019, 23:15
Оценка:  -5
Ruspidor
Eби мразей, Зе!
Джо-кер    17.05.2019, 23:29
Оценка:  +1
Джо-кер
Он имеет желание, но не имеет возможности))))).
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 23:05
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Какая замечательная идея! Взлохматим, растопчем, разорвем, развеем шкуру этого медведя!
Несмотря на то, что медведь еще не убит!
Хулиганка*    17.05.2019, 23:22
Оценка:  -1
Хулиганка*
медведь???? не-а.... скунс.... так испортить воздух в стране как проигравший выборы петька ??? хотя...его можно понять...весь уголовный кодекс по нем плачет... а если еще взять нарушение Конституции в отношении военных преступлений против своего народа??? то. да... есть от чего обосраться...
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 23:28
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Да-да! Вы, несомненно, правы, мадам! Я представляю, как Вы и Ваши соседи, склонив русоволосые головы над радиоприемниками,, с замиранием сердец слушают новости из далекой страны!
Хулиганка*    17.05.2019, 23:32
Оценка:  -2
Хулиганка*
я понимаю, что твой уровень как и уровень тех, кого ты привел к власти в Украине в 2014 ограничивается схроном, но... открою тебе страшную тайну - у нас есть интернет - это такая фишечка, когда можно не только слушать, но и смотреть новости из далекой страны, которые в вашем схроне недоступны
Брюква_и_Клюква    17.05.2019, 23:50
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Вот, вот! Именно в этом успех цивилизации! Видите, теперь, Вы, сидячи за 3000 км от Киева, искренне переживаете то, что там происходит!
Alexsy    17.05.2019, 23:04
Оценка:  -6
Alexsy
Украинцы тебя поддержат. Не нужно обращать внимание на шавок уже предыдущей власти.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    17.05.2019, 23:01
Оценка:  +2
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Зевова понтується.
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    17.05.2019, 23:06
Оценка:  +3
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Він би "роспустив" Раду навіть якщо після цього вибори перенесли на більш пізній час, ніж чергові. Однак де обіцяний "розстріл"?
Хулиганка*    17.05.2019, 22:41
Оценка:  -4
Хулиганка*
хорошее начало
BoxVata    18.05.2019, 01:26
Оценка:  +1
BoxVata
Это тебе не поможет и тем более твоему футболисту хорошо играть в футбол!)))
BoxVata    18.05.2019, 01:27
Оценка:  0
BoxVata
Его даже померли с Тернополя, Черновцов и дворовой команды Польши)))
Детонатор    17.05.2019, 22:41
Оценка:  -5
Детонатор
Ну и славно!
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