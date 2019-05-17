Текст указа будущего президента Зеленского пока предварительный, но на нем стоит дата 20 мая - день инаугурации.

В СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая. Соответствующий документ в пятницу, 17 мая, обнародовала Страна.

Отмечается, что проект журналистам передали источники в окружении Зеленского, уточнив, что это предварительный вариант.

И окончательный текст не утвержден, как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады.

"Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал источник.

В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции Батькивщины и Самопомощи, в двух оставшихся фракциях (БПП и Народный фронт) находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.

На этом основании у президента есть право распустить Раду.

"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте Указа.

Учитывая изложенное, президент постановляет:

Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.

Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года.

Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины О выборах народных депутатов Украины, других законов Украины.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Cмотрите фотогалерею: СМИ обнародовали проект указа о роспуске Рады

Напромним, сегодня Народный фронт сегодня объявил о выходе из парламентской коалиции. Спикер Рады дал месяц на формирование нового большенства.

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