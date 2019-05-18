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В Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка

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Злоумышленник погиб на месте, еще шесть человек были госпитализированы с ранениями.
На месте работали правоохранители и взрывотехники
На месте работали правоохранители и взрывотехники
facebook.com/policeLG

В Старобельске Луганской области в пятницу, 17 мая, мужчина подорвал гранату в отделении банка. В результате взрыва он погиб на месте и еще шесть человек ранены. Об этом сообщает полиция области.

"Сегодня, в 16.30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко города Старобельск, мужчина 1972 года рождения подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц, из которых два - работники банка, и три - местные жители, которые находились в это время в помещении банка", - говорится в сообщении.

Еще ранен сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.

Все пострадавшие в больнице. По предварительной информации врачей, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативных групп ГУНП и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники.

 

 

Напомним, накануне на Харьковщине мужчина с гранатой угрожал подорвать автобус.

А в Киеве мужчина подорвал себя гранатой в ходе бытового конфликта. Его сожительницу госпитализировали с травмами.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: банк, взрыв, Луганская область, граната
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    18.05.2019, 07:13
Оценка:  0
Ira0956
Украина бандитская.
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