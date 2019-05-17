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За три месяца украинцев стало меньше на 74 тысячи

Комментариев: 23
В первом квартале текущего года население Украины сократилось почти на 74 тысячи человек.
Украинцев стало меньше
Украинцев стало меньше

С января по март 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 73,7 тыс. человек. Такие данные в пятницу, 17 мая, опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Сообщается, что превышение количества умерших над количеством рожденных остается существенным: на 100 умерших - 48 живорожденных.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывается 42079,5 тысячи человек. Стоит отметить, что такие данные были получены без учета населения в Крыму и временно оккупируемых территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что численность имеющегося населения в Украине на 1 февраля 2019 года составляла 42101,7 тысяч человек.

Напомним, за прошлый год численность населения в Украине сократилась на 233 тысячи - до 42 миллиона 153 тысячи 200 человек. 

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Теги: статистика, население, украинцы, Госстат, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (24)
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farfalle    18.05.2019, 07:38
Оценка:  -1
farfalle
Эй, вы куда с процветающей страны???
Ira0956    18.05.2019, 07:10
Оценка:  +2
Ira0956
Когда вышли из Союза - было 52 млн. Не прошло и 28 лет самостийности, как осталось едва 30 млн. Куда там голодомору до этих результатов ))
BoxVata    18.05.2019, 07:45
Оценка:  +1
BoxVata
Осталось 39 человек .. а ты не бухай пядрило ватное)))
VSHIVANKA    18.05.2019, 06:35
Оценка:  +1
VSHIVANKA
СЕЗОН КЛУБНИКИ В ПОЛЬШЕ НАЧИНАЕТСЯ ....)))
BoxVata    18.05.2019, 07:44
Оценка:  +1
BoxVata
Пiдор беги сосать на пляж, сезон в родном Крыму начинается!!!
valenteena    18.05.2019, 00:34
Оценка:  -1
valenteena
Перепись когда будет? Все остальное бла-бла.
Ira0956    18.05.2019, 07:09
Оценка:  0
Ira0956
valenteena , не будь дурой. Количество человек определяется очень просто и без переписи - например, по количеству потребления хлеба. А перепись уже уточняет возраст, пол, социальное положение.
pandoreliz    18.05.2019, 07:20
Оценка:  -1
pandoreliz
над о по количеству потребления мяса, а не хлеба. Тогда вообще мил. 20 только будет.
Boxerogos    18.05.2019, 00:13
Оценка:  -2
Boxerogos
В как вы хотели!Ведь"в нясь вийня с Расиий"!))))))))))))
BoxVata    18.05.2019, 01:21
Оценка:  0
BoxVata
Xyй выйми со рта пiдор и не мычи!!!))
Michael2811    17.05.2019, 23:57
Оценка:  +2
Michael2811
Турчинов.Статья Аутодафе. Так что сопите......
Michael2811    17.05.2019, 23:56
Оценка:  +2
Michael2811
Читайте ...НЕ может вырасти на терновнике виноград,а на репейнике смоквы! Это ,,Евангелие,, А по простому....Рождённый чёртом-умрёт с рогами. Но всё равно не поймёте.Это точно так,что объяснить дальтонику чем отдичается красный цвет от розового. Ваш Турчинов об этом сказал ....Сами поймёте набрав ..
valenteena    18.05.2019, 00:32
Оценка:  -1
valenteena
Хватит сидеть на бигмире. Дыбилы с засраными мозгами, разбирайтесь со своим Икатиринбурхом
Ira0956    18.05.2019, 07:11
Оценка:  0
Ira0956
Вынь изо рта, дорогуша )
Lyosha    18.05.2019, 08:18
Оценка:  0
Lyosha
Ты шлюха ватная видно не вынимаешь)
Джо-кер    17.05.2019, 23:42
Оценка:  -5
Джо-кер
А может и крох не увидят, с барского стола, и поедут ( благодаря безвизовому режиму в Европу, поблагодарят Порошенка))))). Все может быть. Кацапов зовут назад в ПАСЕ, хотят на лапотниках деньги зарабатывать, а не Украину тянуть из дерьма, когда сам украинец в это дерьмо и лезет((((.
Хулиганка*    17.05.2019, 23:15
Оценка:  +2
Хулиганка*
Удивительные дела творятся....при злочинной Панде страна жила и развивалась а после гевалюции негидности загибается....и что интересно...кастрюлеголовые уже катят бочку на своего кумира петьку как будто не скакали...яркий пример майданутый Восставший из бана
Хулиганка*    17.05.2019, 23:17
Оценка:  +2
Хулиганка*
даже пропорошенковские тролли против петьки с чего бы это??? т

А... петька ж проиграл выборы...а тролли как переходной вымпел - пойдут топить за петькиного протеже - картавого сявку вакарчука
Джо-кер    17.05.2019, 23:21
Оценка:  -3
Джо-кер
При Януковиче жили и развивались человек 100 его окружения, остальные же влачили порой жалкое существование. На заработках за границей, да по вшивых хостелах столичных.
Джо-кер    17.05.2019, 23:25
Оценка:  -4
Джо-кер
А при Зеленском они заживут, я даже знаю фамилии этих бого избранных людей, которые улучшат свою жизнь уже сегодня-Коломойский, Боголюбов и КО. А как же Иваны, по приколу голосовалы ? Да, это прикольные парни, которые сделали свою работу, и может быть, получат какие то крохи, с барского стола...
Хулиганка*    17.05.2019, 23:25
Оценка:  0
Хулиганка*
при яныке 100 при петьке 10.....так что даже здесь твое говнище переплюнуло яныка....Украина на последнем месте по уровню счастья...
Хулиганка*    17.05.2019, 23:26
Оценка:  0
Хулиганка*
Иваны? В Украине? спалился. Плел нах пиндосский тролль
Хулиганка*    17.05.2019, 23:28
Оценка:  0
Хулиганка*
*пшёл нах грантоед
скоро начнут вас отслеживать
valenteena    18.05.2019, 00:33
Оценка:  -3
valenteena
Фигню пишете.
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