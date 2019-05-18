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Порошенко подписал ряд увольнений

Комментариев: 2
Президент уволил своего пресс-секретаря, помощника, уполномоченного в минской группе и представителя в Раде.
Петр Порошенко подписал ряд указов
Петр Порошенко подписал ряд указов
Прес-служба президента України


Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко уволил Святослава Цеголко с должности пресс-секретаря главы государства.

"Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", – сказано в указе, обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

Другими своими указами глава государства освободил с должности первого нештатного помощника Юрия Онищенко, уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко, представителя президента в Верховной Раде Ирину Луценко.

Напомним, ранее Порошенко уволил замглавы Администрации Константин Елисеев, а также своего советника Олега Медведева.

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Теги: Порошенко, увольнение, Ирина Луценко, Ирина Геращенко, Цеголко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    18.05.2019, 00:44
Оценка:  -2
Boxerogos
Бухая хромая коррупционно-кровавая свиноутка такая забавная!)))))))))))
BoxVata    18.05.2019, 01:22
Оценка:  0
BoxVata
Так отсоси ему пiдор это же твоё всё!!)))
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