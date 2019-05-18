Назначен новый посол Украины в Таджикистане
Генерал-лейтенант Василий Серватюк назначен новым послом Украины в Республике Таджикистан.
Завершающий каденцию президент Петр Порошенко подписал указ о назначении нового посла Украины в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 17 мая.
Новым послом Таджикистане назначен генерал-лейтенант Василий Серватюк.
"Назначить Серватюк Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Таджикистан", – говорится в указе президента.
Ранее Серватюк занимал должность первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.
Напомним, ранее Порошенко уволил посла в Финляндии. Кроме того, президент назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом на Ямайке.
Напомним, ранее Порошенко уволил посла в Финляндии. Кроме того, президент назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом на Ямайке.
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