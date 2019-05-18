Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Назначен новый посол Украины в Таджикистане

Комментариев: 1
Генерал-лейтенант Василий Серватюк назначен новым послом Украины в Республике Таджикистан.
Порошенко назначил посла Украины в Таджикистане
Порошенко назначил посла Украины в Таджикистане
Адміністрація президента України

Завершающий каденцию президент Петр Порошенко подписал указ о назначении нового посла Украины в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 17 мая.
 
Новым послом Таджикистане назначен генерал-лейтенант Василий Серватюк. 
 
"Назначить Серватюк Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Таджикистан", – говорится в указе президента.
 
Ранее Серватюк занимал должность первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ранее Порошенко уволил посла в Финляндии. Кроме того, президент назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом на Ямайке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Узбекистан, Дипломатия, посол, указ президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
МаксимУм    18.05.2019, 06:42
Оценка:  0
МаксимУм
Петя, всё таки в Таджикистан бежать?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь