Назначен новый посол Украины в Таджикистане

Генерал-лейтенант Василий Серватюк назначен новым послом Украины в Республике Таджикистан.



Завершающий каденцию президент Петр Порошенко подписал указ о назначении нового посла Украины в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 17 мая.



Новым послом Таджикистане назначен генерал-лейтенант Василий Серватюк.



"Назначить Серватюк Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Таджикистан", – говорится в указе президента.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet