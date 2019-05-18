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Суд разрешил оставить палатку волонтеров в центре Харькова

Комментариев: 5
Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности.
Палатка волонтеров в центре Харькова
Палатка волонтеров в центре Харькова
facebook.com/police.kharkov


Харьковский окружной административный суд отказался удовлетворить иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку, где собирают помощь украинским военным, сообщает Громадське.Харьков.

Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности. Также суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения.

Отмечается, что у сторон есть сутки на обжалование решения.

Напомним, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным. 12 мая в центре Харькова сотни людей вышли на митинг против сноса палатки волонтеров.

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Теги: Харьков, суд, волонтеры, палатка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Колорад    18.05.2019, 07:43
Оценка:  -3
Колорад
А в Харькове есть палатка где собирают помощь нормальным людям, жителям Донбасса, пострадавшим от террористической операции майданной власти. Деткам в школу идти, разрушенные дома.... или только этим помогает Харьков?
blya-tolyan    18.05.2019, 07:46
Оценка:  0
blya-tolyan
пусть тупин им помогает. Они же скулили "тупин ввиди", пусть наслаждаются вводом. Да и паЧпорта они собрались получать раССейския, так что все претензии в па_Раше. Глядишь тебе ещё +5 к пенсии.
Колорад    18.05.2019, 08:06
Оценка:  0
Колорад
А ваш скулёжь хачу в нату и ЕС сильно вам помог? Ще не вмерла?
Ira0956    18.05.2019, 07:22
Оценка:  0
Ira0956
Украинские продажные суды )
blya-tolyan    18.05.2019, 07:47
Оценка:  -2
blya-tolyan
ха-ха-ха, тупой бот русликов. Дальше что, выпадешь из окна в Ольгино от злобы?
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