Суд разрешил оставить палатку волонтеров в центре Харькова

Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности.



Харьковский окружной административный суд отказался удовлетворить иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку, где собирают помощь украинским военным, сообщает Громадське.Харьков.

Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности. Также суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения.

Отмечается, что у сторон есть сутки на обжалование решения.

Напомним, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным. 12 мая в центре Харькова сотни людей вышли на митинг против сноса палатки волонтеров.

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