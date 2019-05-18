Суд разрешил оставить палатку волонтеров в центре Харькова
Харьковский окружной административный суд отказался удовлетворить иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку, где собирают помощь украинским военным, сообщает Громадське.Харьков.
Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности. Также суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения.
Отмечается, что у сторон есть сутки на обжалование решения.
Напомним, 8 мая мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать с проспекта Свободы в городе палатку по сбору помощи украинским военным. 12 мая в центре Харькова сотни людей вышли на митинг против сноса палатки волонтеров.
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