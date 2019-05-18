Коломойский поделился планами на инаугурацию
Олигарх посетит неофициальную часть инаугурации новоизбранного президента, если его пригласят.
Олигарх Игорь Коломойский сказал, что придет на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если его пригласят. Об этом бизнесмен заявил в интервью Схемам.
По словам олигарха, пока он еще не получал приглашение на инаугурацию.
"Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там – нужен дресс-код, бабочки, галстуки – это сложно.. Я не знаю – может на коктейль, на эту светскую часть – может приду. А на официальную – что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить – я никогда не был на подобных мероприятиях", – сказал Коломойский.
Напомним, Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая после почти двухлетнего отсутствия. Олигарх подчеркнул, что его решение никак не связано с итогами президентских выборов. По словам Коломойского, он вернулся в страну по семейным обстоятельствам.
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