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Коломойский поделился планами на инаугурацию

Комментариев: 1
Олигарх посетит неофициальную часть инаугурации новоизбранного президента, если его пригласят.

Олигарх Игорь Коломойский сказал, что придет на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если его пригласят. Об этом бизнесмен заявил в интервью Схемам.
 
По словам олигарха, пока он еще не получал приглашение на инаугурацию.
 
"Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там – нужен дресс-код, бабочки, галстуки – это сложно.. Я не знаю – может на коктейль, на эту светскую часть – может приду. А на официальную – что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить – я никогда не был на подобных мероприятиях", – сказал Коломойский.



Напомним, Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая после почти двухлетнего отсутствия. Олигарх подчеркнул, что его решение никак не связано с итогами президентских выборов. По словам Коломойского, он вернулся в страну по семейным обстоятельствам.

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Теги: видео, Коломойский, инаугурация, Игорь Коломойский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
suzanika    18.05.2019, 07:33
Оценка:  -1
suzanika
Дуже відчувається ,що "Валєрьевич" ДУУУУЖЕ роздратований . Судячи з усього його ще не допустили до презедентшого тіла ,а він уже 2 дні дома між іншим . Походу ЗЕ "забронзовєл" значно раніше ніж КО очікував ,або друзі з ЦРУ оточили преЗЕдента і не допускають до нього різну шваль
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