Убийца сотрудницы одесского СИЗО получил пожизненный срок

Адвокат обвиняемого просил для своего подзащитного 10 лет лишения свободы, мотивируя это тем, что на Василия Чемериза оказывали давление.

В Малиновском суде Одессы огласили приговор Василию Чемеризу, обвиняемому в жестоком убийстве сотрудницы одесского СИЗО Алены Порошенко. Об этом накануне сообщила Думская.

Коллегия из двух профессиональных судей и трех присяжных признала Чемериза виновным в умышленном убийстве, совершенном человеком, который ранее совершал убийство (пункт 13 части 2 ст. 115 УК Украины) и приговорила его к пожизненному заключению.

Адвокат обвиняемого просил для своего подзащитного 10 лет лишения свободы, мотивируя это тем, что на Чемериза оказывали давление. Сам Чемериз своей вины не признал.

Напомним, убийство произошло 17 августа 2017 года. Рецидивист задушил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алену Порошенко.

Также в марте сообщалось, что СБУ задержала за взятки руководство одесского СИЗО. Чиновники требовали от осужденных и их родственников деньги за "смягчение" условий отбывания наказания. Только за 2018 год на банковскую карточку злоумышленников было перечислено более 2,3 млн гривен.

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