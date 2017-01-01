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Госдеп США определился, кто займет место посла США в Украине - СМИ

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Государственный Департамент США сделал предложение Уильяму Тейлору стать временным поверенным в Украине.
Принял ли Уильям Тейлор окончательное решение пока не известно
Принял ли Уильям Тейлор окончательное решение пока не известно
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Государственный Департамент Соединенных Штатов Америки сделал предложение Уильяму Тейлору стать временным поверенным в Украине. Об этом сообщила газета Зеркало недели, ссылаясь на свои источники.

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Возможный временный поверенный, скорее всего, будет руководить посольством не менее года, а возможно и до завершения президентских выборов в США. 

Принял ли Уильям Тейлор окончательное решение пока не известно. С 2006 по 2009 года дипломат уже занимал пост посла США в Украине. В данный момент он является исполнительным вице-президентом Института мира США.

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Действующий посол Мари Йованович была вызвана в Вашингтон 6 мая после обвинений со стороны Юрия Луценка. Генеральный прокурор утверждал, что Йованович еще в 2017 году назвала ему фамилии людей, которых нельзя привлекать к юридической ответственности.

Ранее сообщалось, что стала известна причина отзыва Йованович из Украины.

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Теги: посол, Йованович, посольство США
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