"68 гривен за яйца и плевки": Суд наказал националиста за хулиганство в День победы

Скандального националиста Антона Петривского заставят выплатить штраф в размере 68 гривен за неподобающее поведение во Львове на 9 мая.

Во Львове на 9 мая активист Добровольческого движения Организации украинских националистов“ Антон Петривский забросал монумент Орден Великой отечественной войны яйцами. Суд оштрафовал его на 68 гривен.

Об этом сообщают Украинские Новости.

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В материалах суда указано, что во время возложения цветов на День Победы Петривский бросил 2 куриных яйца в монумент. Кроме этого он плюнул в лицо представительнице “Украинского выбора“ Инне Иваночко.

dyvys.info

Суд постановил, что своими действиями националист нарушил общественный порядок и отнес нарушение к мелкому хулиганству. В качестве наказания было выбрано административное, а именно штраф в размере 68 гривен. Также с него взыскали в пользу государства 384 гривен судебного сбора.

Ранее сообщалось о том, что Вятрович рассказал, что будет с 9 мая в Украине. Историк заявил, что пока 9 мая будет оставаться выходным днем синхронно с РФ, этот день будет иметь русско-советский формат.