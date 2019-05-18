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"68 гривен за яйца и плевки": Суд наказал националиста за хулиганство в День победы

Комментариев: 7
Скандального националиста Антона Петривского заставят выплатить штраф в размере 68 гривен за неподобающее поведение во Львове на 9 мая.
Националиста признали виновным в мелком хулиганстве
Националиста признали виновным в мелком хулиганстве
Скриншот из видео

Во Львове на 9 мая активист Добровольческого движения Организации украинских националистов“ Антон Петривский забросал монумент Орден Великой отечественной войны яйцами. Суд оштрафовал его на 68 гривен.

Об этом сообщают Украинские Новости.

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В материалах суда указано, что во время возложения цветов на День Победы Петривский бросил 2 куриных яйца в монумент. Кроме этого он плюнул в лицо представительнице “Украинского выбора“ Инне Иваночко.

dyvys.info

Суд постановил, что своими действиями националист нарушил общественный порядок и отнес нарушение к мелкому хулиганству. В качестве наказания было выбрано административное, а именно штраф в размере 68 гривен. Также с него взыскали в пользу государства 384 гривен судебного сбора.

Ранее сообщалось о том, что Вятрович рассказал, что будет с 9 мая в Украине. Историк заявил, что пока 9 мая будет оставаться выходным днем синхронно с РФ, этот день будет иметь русско-советский формат.

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Теги: антон петривский, хулиганство, Львов, день победы, суд, штраф
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Комментариев (7)
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alex-zol    18.05.2019, 15:56
Оценка:  +1
alex-zol
ебальник крошануть ему нужно, чертило!!!!!
Брюква_и_Клюква    18.05.2019, 15:10
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Кошмар, какой непрактичный человек! Выбросил деньги на ветер! Если бы он съел эти два яйца, они бы обошлись ему в 6, Карл, всего в шесть!!! гривен!
Мыкола    18.05.2019, 15:05
Оценка:  +5
Мыкола
А что еще вы хотите от этой обезьяны? Вы только посмотрите на нее.Там интеллект и не присутствовал!
bertal    18.05.2019, 15:01
Оценка:  +3
bertal
Пока пид ореше нко у власти , это нормально, надеюсь терпение нормальных кончится скоро
doc1    18.05.2019, 14:55
Оценка:  -7
doc1
Ужас, фашисты наказали фашиста за то что плевал на рашиста... у кацапов взрыв мозга будет!
Boxerogos    18.05.2019, 14:54
Оценка:  +3
Boxerogos
А лучше бы этого"патриота"за яйца привязать тросом и в чан с плевками толкнуть,а затем хорошенько дёрнуть.
Колорад    18.05.2019, 14:41
Оценка:  +5
Колорад
Пuдop
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