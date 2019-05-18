Активисты держат в руках большие листы бумаги с буквами, сложенными в надпись "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?".

В 40 городах Украины прошла масштабная акция "Кто заказал Катю Гандзюк?"

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В 40 городах Украины прошла масштабная акция "Кто заказал Катю Гандзюк?"

По Украине прокатилась серия акций “Кто заказал Катю Гандзюк“. Об этом сообщает ТСН.

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Активисты вышли на улицы 40 городов Украины. Одноименные акции проходят в столицах 10 других стран.

Участники акции требуют в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности заказчиков, организаторов и исполнителей убийства активистки из Херсона Катерины Гандзюк.

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На нынешней акции участники обращаются уже к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. В акции возле Администрации президента принимает участие около 100 человек. Они держат в руках большие листы бумаги с буквами, сложенными в надпись “Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?“.

Активисты начали акцию с минуты молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа. После этого участники акции скандировали: “Кто заказал Катю Гандзюк?“, а потом зажгли файеры.

Ранее сообщалось, что суд отменил переименование улицы Лютеранской в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк.