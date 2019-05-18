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США могут увеличить военную помощь Украине – посол

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Общее планирование объема средств ожидается больше, чем в текущем году – более $700 млн, отметил Валерий Чалый.
В 2020 году должна увеличиться помощь Киеву и по линии Пентагона, и Госдепа
В 2020 году должна увеличиться помощь Киеву и по линии Пентагона, и Госдепа
flickr.com

Бюджетные проекты США на следующий год, которые сейчас рассматривает Конгресс, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом. Об этом сказал посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Укринформ в субботу, 18 мая.

По словам Чалого, в следующем году должна увеличиться помощь и по линии Пентагона, и Госдепартамента.

"Сейчас рассматривается вопрос, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", – отметил дипломат.

По его словам, речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряда программ реформирования.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году – более $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", – подчеркнул Чалый.

Он считает, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной как в сфере военно-технической помощи, так и в плане поддержания территориальной целостности и суверенитета нашей страны через усиление санкционной политики.

Напомним, 16 мая подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год с 250 млн долларов для Украины. Из указанной суммы 50 млн долларов направят исключительно на поставки летального оружия.

Ранее сообщалось, что в Нацгвардии оценили полученные от США гранатометы. Украинские военные получили ряд преимуществ благодаря американским противотанковым гранатометам PSRL-1 калибра 40 мм.

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Теги: Украина, США, Пентагон, посол, Чалый, госдепартамент США, военная техника, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Teetotaler    18.05.2019, 15:31
Оценка:  0
Teetotaler
Могут-могут... если захотят...)))
Колорад    18.05.2019, 15:08
Оценка:  +3
Колорад
США вторгается в другие страны, отторгает территории, ставит своих мерзавцев во власть и размещает свои военные базы. Например Косово тупо отжали у Сербии. От такого союзника дурно попахивает...
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