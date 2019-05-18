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"Взорвалось колесо": Мосийчук рассказал, как чуть не угодил в ДТП

Комментариев: 8
Народный депутат от Радикальной партии рассказал о своем происшествии на дороге.
Игорь Мосийчук чуть не угодил в ДТП
Игорь Мосийчук чуть не угодил в ДТП
facebook.com/igor.mosijcuk

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук по дороге в Тернополь чуть не попал в аварию. Причина - внезапно взорвавшееся колесо.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

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 “Видимо, еще много должен сделать, ведь только Господь в очередной спас жизнь! На скорости по дороге на прекрасный город Тернополь взорвалось колесо и только благодаря мастерству моего товарища Андрея Дзюбенко, который был за рулем, мы не только остались живы, но и избежали столкновения на трассе, которое имело бы просто ужасные последствия“, – написал Мосийчук.

Ранее сообщалось о том, что появилось видео второй драки Мосийчука и Шахова: “добивали“ оппонента в лифте. Мосийчук накинулся на Шахова после того, как последний попросил радикала не быть политической проституткой. 

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Теги: Игорь Мосийчук, взорвалось колесо
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Комментариев (8)
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Ruspidor    18.05.2019, 16:13
Оценка:  -1
Ruspidor
И зачем 6ам это знать?
Брюква_и_Клюква    18.05.2019, 15:23
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Это, без сомнения, знак свыше! Если бы Игорь не похудел на 30 кг, взорвались бы два, а то три колеса! Надо худеть дальше!
otstoi-002    18.05.2019, 15:11
Оценка:  +2
otstoi-002
Да и х,уй с тобой
Ruspidor    18.05.2019, 16:13
Оценка:  -1
Ruspidor
Xyй! Пиши грамотно!
fkrfyfan    18.05.2019, 14:58
Оценка:  +3
fkrfyfan
Опять Господь промахнулся
Ruspidor    18.05.2019, 16:14
Оценка:  0
Ruspidor
Нет, это не его кара, он так просто не отделается....
Зорян_и_Шкиряк    18.05.2019, 14:47
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Божья искра особенно опасна в голове набитой опилками.
bertal    18.05.2019, 14:57
Оценка:  +4
bertal
зачем так строго? Он же платье одел, дебил который попутал мужской и женский костюм гуцулов, второй парубий , только без справки)))
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