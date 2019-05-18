"Взорвалось колесо": Мосийчук рассказал, как чуть не угодил в ДТП

Народный депутат от Радикальной партии рассказал о своем происшествии на дороге.

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук по дороге в Тернополь чуть не попал в аварию. Причина - внезапно взорвавшееся колесо.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

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“Видимо, еще много должен сделать, ведь только Господь в очередной спас жизнь! На скорости по дороге на прекрасный город Тернополь взорвалось колесо и только благодаря мастерству моего товарища Андрея Дзюбенко, который был за рулем, мы не только остались живы, но и избежали столкновения на трассе, которое имело бы просто ужасные последствия“, – написал Мосийчук.

Ранее сообщалось о том, что появилось видео второй драки Мосийчука и Шахова: “добивали“ оппонента в лифте. Мосийчук накинулся на Шахова после того, как последний попросил радикала не быть политической проституткой.