"Самопомощь" не будет вступать в новую коалицию - Садовой

Выход Народного Фронта из коалиции Андрей Садовой осудил, назвав “недостойным цеплянием за остатки власти“.

Лидер "Самопомощи" заявил, что партия не будет вступать ни в какие переговоры о создании большинства Facebook

Самопомощь не будет принимать участие в создании новой парламентской коалиции. Об этом заявил глава партии Андрей Садовой, сообщает ТСН.

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“Самопомощь“ не намерена вступать ни в какие переговоры относительно новых союзов. Коалиция строится на доверии граждан, а его этот парламент не имеет“, – написал он в Twitter в пятницу, 17 мая.

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Выход Народного Фронта из коалиции Андрей Садовой осудил, назвав “недостойным цеплянием за остатки власти“. Также лидер “Самопомощи“ призвал немедленно проголосовать за законы об отмене неприкосновенности и о выборах по открытым спискам.

Ранее сообщались итоги 17 мая: Распад коалиции, отставка Турчинова и Климкина.