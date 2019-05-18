Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Самопомощь" не будет вступать в новую коалицию - Садовой

Комментариев: 3
Выход Народного Фронта из коалиции Андрей Садовой осудил, назвав “недостойным цеплянием за остатки власти“.
Лидер "Самопомощи" заявил, что партия не будет вступать ни в какие переговоры о создании большинства
Лидер "Самопомощи" заявил, что партия не будет вступать ни в какие переговоры о создании большинства
Facebook

Самопомощь не будет принимать участие в создании новой парламентской коалиции. Об этом заявил глава партии Андрей Садовой, сообщает ТСН.

Читай также: Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

“Самопомощь“ не намерена вступать ни в какие переговоры относительно новых союзов. Коалиция строится на доверии граждан, а его этот парламент не имеет“, – написал он в Twitter в пятницу, 17 мая.

Читай также: Коалиция прекратила существование. Теперь роспуск?

Выход Народного Фронта из коалиции Андрей Садовой осудил, назвав “недостойным цеплянием за остатки власти“. Также лидер “Самопомощи“ призвал немедленно проголосовать за законы об отмене неприкосновенности и о выборах по открытым спискам.

Ранее сообщались итоги 17 мая: Распад коалиции, отставка Турчинова и Климкина.

Поделись:
Теги: Садовой, Самопомощь, коалиция, ВР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    18.05.2019, 15:54
Оценка:  +1
fkrfyfan
А он что всерьёз думает что кто-то будет создавать коалицию?
Alexsy    18.05.2019, 15:37
Оценка:  +1
Alexsy
А душу из них точно никто не продавал???
Alexsy    18.05.2019, 15:38
Оценка:  +1
Alexsy
Куплю.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь