"От диабета до рака простаты: "Супрун рассказала, как правильно есть клубнику

Супрун назвала клубнику полезной и развенчала несколько популярных мифов.

В консервированной клубнике полезных свойств нет - сказала Супрун depositphotos.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о пользе клубники. В частности, она сказала, что клубника богата на витамины, микроэлементы и антиоксиданты.

Об этом Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook.

Супрун рассказала о полезных свойствах ягоды и о болезнях, которые она лечит.

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“Клубника оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, нейропротекторное действие. Антиоксиданты предотвращают окисление липопротеинов крови и стенок сосудов, поэтому клубника снижает риск сердечно-сосудистых болезней. Ее компоненты также повышают чувствительность клеток к инсулину, улучшают состояние пациентов с метаболическим синдромом и даже снижают риск рака ротовой полости, пищевода и простаты“ - отметила Ульяна Супрун.

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При этом Супрун подчеркнула, что в консервированной клубнике полезных свойств нет. Все биологически-активные элементы содержит только естественно красная клубника.

Как правильно есть клубнику - советы Ульяны Супрун:

Клубнику всегда следует мыть, даже если она выглядит чистой. Это избавит ее от возбудителей болезней и уменьшит количество пестицидов. Лучшая научно обоснованный совет - залить водой с содой (10 г на 1 литр), оставить на 10 минут и откинуть через дуршлаг. Пока нет доказательств, что органическая клубника лучше выращенной с использованием средств защиты растений и дозированного внесения комплексных удобрений. Сертифицированная органическая продукция и выращенная на огороде - это разные вещи. Если вы видите испорченные ягоды - знайте, что фунгициды больше не действуют, и такая партия клубники относительно безопасная. Только не забудьте помыть и выбросить все испорченные ягоды. Если у вас склонность к атопическому дерматиту, вы даете клубнику ребенку впервые и переживаете - приготовьте клубничное пюре и прокипятите его 10 минут или поставьте в микроволновку. Витамин С и биологически активные соединения за это время полностью не разрушатся.

Как сообщалось ранее, Супрун назвала продукт-“убийцу“, от которого трудно отказаться.