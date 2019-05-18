Блог историка: как Сталин делал Крым российским

75 лет назад - началась депортация крымских татар, а затем других народов Крыма. Кремль хотел заселить полуостров выходцами из других регионов.

18 мая 1944 года - 75 лет назад - началась депортация крымских татар, а затем других народов Крыма. Кремль запланировал ее во время немецкой оккупации полуострова.

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Уже 2 апреля 1944 года Государственный комитет обороны (ГКО), возглавляемый Сталиным, принял постановление № 5943сс о выселении крымских татар в Узбекистан. Красная армия еще только готовилась атаковать полуостров (наступление начнется 8 апреля), а судьба его жителей уже была определена.

Неделя понадобилась двум силовым наркоматам (министерствам) - внутренних дел и госбезопасности, - чтобы наметить план действий и определить исполнителей. 13 апреля наркомы Лаврентий Берия и Всеволод Меркулов подписали совместный приказ № 00419/00137 "О мероприятиях по очистке территории Крымской АССР от немецко-фашистских захватчиков".

Чтобы преждевременно не разглашать подчиненным истинные намерения, в приказе была поставлена задача очистить Крым "от агентов шпионских резидентур германских и румынских разведывательных органов" - сразу и не догадаешься, о чем идет речь.

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Территорию полуострова разделили на семь оперативных секторов. Командовать ими назначили двух генералов и трех комиссаров госбезопасности (соответствует воинскому званию генерала), а также полковника и подполковника госбезопасности.

Для проведения депортации было приказано перебросить в Крым 20 тысяч бойцов внутренних войск НКВД: три мотострелковых полка из Москвы, стрелковые полки из Кутаиси и Нальчика, стрелковый батальон с отдельной снайперской ротой из Еревана, два стрелковых батальона из Ростова, два мотострелковых полка из Баку. Привлекли также два стрелковых батальона Украинского округа внутренних войск.

8 апреля 1944 года Красная армия атаковала Крым. На территориях, переходивших под контроль СССР, "фильтровали" мужчин призывного возраста - всех, кто не был коллаборантом, мобилизовали в армию.

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На конец апреля 6 941 крымский татарин был призван на службу в армию, в первые недели мая их ряды пополнили еще 4 тысячи человек. Они попали в основном в "стройбаты" (военно-строительные формирования).

Почти 6 тысяч были арестованы силами госбезопасности как "антисоветский элемент".

Итак, в крымскотатарских домах остались только женщины, дети и пожилые люди.

1 мая в частях НКВД, назначенных исполнителями депортации, началась активная работа с личным составом. Солдат убеждали, что крымские татары - дезертиры, коллаборационисты, участники бандформирований и тому подобное.

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Идейная обработка бойцов длилась шесть дней. В конце объявили тайный приказ отправиться в Крым, чтобы освободить полуостров от "фашистских прихвостней".

7 мая началась переброска войск НКВД на полуостров и размещение по гарнизонам. Это продолжалось четыре дня. Для местного населения приготовили легенду. Дескать, подразделения после тяжелых боев прибыли на отдых и пополнение, а также для подготовки к боям в горах, поскольку продолжат бить немцев в Карпатах.

10 мая Берия направил Сталину проект решения ГКО о выселении всех крымских татар (по его оценкам, 140-160 тысяч человек). Предложил начать операцию 20 или 21 мая, а завершить к 1 июня.

На следующий день Сталин подписал постановление № 5859сс "О крымских татарах".

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Их обвиняли в массовой измене Родине, участии в созданных немцами добровольных военных формированиях, борьбе с советскими партизанами, содействии выведению людей в Германию. И - подготовке насильственного отторжения Крыма от СССР (хотя с октября 1941 года он уже был оторван от Советского Союза после отступления Красной армии).

Подобные обвинения можно предъявить любому сообществу (территориальному, этническому и т.д.), находившемуся на оккупированной территории. Всегда кто-то сотрудничает с врагом, а кто-то - помогает своим. И отвечать каждый должен лично, а не весь народ.

Для чего понадобилось "всех татар выселить с территории Крыма"?

На мой взгляд, Сталин стремился довершить дело, начатое императрицей Екатериной II еще в конце XVIII века: она "присоединила" Крым, а он окончательно преобразует его в российскую территорию - и по составу населения, и по языку.

Постановление утвердило сроки проведения операции (20 мая - 1 июня) и предписало, что каждая семья возьмет с собой инвентарь, посуду, продовольствие в количестве до 500 килограммов.

НКВД получило из резервного фонда правительства 30 миллионов рублей на проведение депортации.

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А в это время подразделения внутренних войск, прибывшие в Крым якобы "на отдых", тщательно изучали местность, наличие скрытых подходов к населенным пунктам, тропы в горах, определяли места сосредоточения грузовиков для вывоза людей на вокзал. "Закрепляли" за взводами и ротами определенные улицы, кварталы, дома.

16 или 17 мая поступил новый приказ Берии - начинать в четверг, 18-го, на рассвете, а завершить - 20-го. Сборы должны быть максимально сжатыми, вместо 500 килограммов на семью позволить брать 20 килограммов на каждого.

В течение 18 мая на железнодорожные станции доставили 90 тысяч человек. По состоянию на конец 19 мая количество депортированных ("спецконтингента" на языке НКВД) увеличилось до 165 515 человек. 20 мая в 16:00 все было закончено.

По данным НКВД, 180 014 человек были погружены в 67 эшелонов и вывезены. Если к этому добавить количество мобилизованных в армию накануне депортации, то получается, что из Крыма выселили 191 044 крымских татарина.

Доклад в Кремль утверждает, что операция была проведена "на высоком уровне дисциплины и организованности оперработников". Однако из "Итогово доклада" руководства Судакского оперучастка предстает совсем иная картина.

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Капитан Таманин, начальник автоколонны, перевозившей депортированных на железнодорожную станцию, "самовольно допустил простой в ночное время машин в 1,5 км от селения Кутлак, где отдельные шоферы этой колонны занимались мародёрством и большинство пьянствовало. На принимаемые против них меры со стороны оперработников и войсковых подразделений оказывали сопротивление, а шофер Корнейчук производил стрельбу боевыми патронами по нашим бойцам".

Прошло 10 дней.

"Агентура фиксирует, что часть населения г. Карасубазара армянской и болгарской национальности активно готовятся к переселению, продают вещи и продукты питания, - доложил в Москву 30 мая генерал НКВД Иван Шередега. - Учитель Шаранец (грек по национальности) высказав ряд клеветнических выпадов по адресу Красной армии, касаясь переселения татар, заключил: "Могут выселить и греков из Крыма".

Тот же генерал через несколько дней информировал: "Врач Зуйской больницы Тер-Карапетян (армянин), присутствуя на докладе о международном положении, по окончании его спросил докладчика, правдивы ли разговоры населения о том, что скоро будут выселять армян, получив отрицательный ответ".

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На самом деле слухи были правдой. Еще 15 мая, за три дня до депортации крымских татар, из Симферополя на Лубянку подавали сведения о "количестве спецконтингента, подлежащего переселению". В состав "контингента входили "татары", "немцы", "венгры", "румыны", "австрийцы". Следовательно, речь шла не только о крымских татарах.

29 мая Москва решила продолжить спецоперацию. В тот день Берия написал Сталину о целесообразности выселения из Крыма всех болгар, греков и армян.

Шеф НКВД выдвинул такие претензии:

Такого рода "основания" для тотальной депортации лишний раз подтверждают, что настоящая цель - "зачистка" территории для россиян.

2 июня 1944 года Сталин подписал постановление ГКО № 5984сс о выселении 37 тысяч болгар, греков и армян в Казахстан и Россию.

Но Москве и этого мало.

15 июня Берия настаивает на депортации жителей Крыма, которые являются турецкими, греческими и иранскими подданными.

Какая мотивация? Вообще никакой! "НКВД СССР считает нежелательным их оставление в Крыму" - вот и все.

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Но Сталин и не нуждался обоснованиях. 24 июня поставил подпись под постановлением № 6100сс, приказав переселить этих людей в Узбекистан "на время войны" (на самом деле они никогда не вернутся на полуостров).

Вторую и третью депортации НКВД провел 27 и 28 июня: в 17 эшелонах вывезли 41 854 человека.

4 июля Берия в рапорте Сталину (№ 693/б) подвел итоги "зачистки" Крыма. Всего выселено 225 009 человек, в том числе татар - 183 155, болгар - 12 422, греков - 15 040, армян - 9621, немцев - 1119, иностранцев - 3652 человек.

В операциях по выселению участвовали 23 тыс. бойцов и офицеров войск НКВД и до 9 тыс. оперативного состава органов НКВД-НКГБ.

5 июля Берия представил руководителей и участников спецоперации к государственным наградам. А уже через два дня тогдашний председатель парламента Михаил Калинин подписал указ о награждении боевыми орденами и медалями - всего 371 фамилия.

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Крым опустел. Эксперимент с заселением его жителями Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Воронежской, Орловской, Курской, Тамбовской и Брянской областей (42 тысячи человек), а также 9 тысячами колхозников из Украины провалился - люди другой климатической и сельскохозяйственной модели не смогли эффективно хозяйствовать на полуострове.

Осознавая фатальность сложившейся ситуации, новый лидер СССР Никита Хрущев в 1954 году подчинил полуостров Украине. Вся инфраструктура жизнеобеспечения Крыма была построена после этого.

Ранее Чубаров рассказал, как его пыталась соблазнить Поклонская. Глава Меджлиса рассказал о встрече с Поклонской в 2014 году. По его словам, во время той встречи она была в очень короткой юбке и в колготках в сеточку.