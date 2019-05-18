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Убийство на охоте: С экс-депутата Лозинского досрочно сняли судимость

Комментариев: 6
Как сказано в постановлении, Лозинский своим примерным поведением доказал свое исправление.
Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы в 2011 году за убийство на территории его охотничьих угодий местного жителя
Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы в 2011 году за убийство на территории его охотничьих угодий местного жителя
tsn.ua

Днепровский райсуд Киева принял решение досрочно снять судимость с осужденного за убийство экс-депутата Вкитора Лозинского. Об этом сообщает Униан, со ссылкой на материалы суда.

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Известно, что прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на его необоснованность и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное.

Тем не менее, суд все же снял судимость с экс-депутата. Решение объяснено тем, что Лозинский после освобождения занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, предоставлял волонтерскую помощь украинской армии, семьям погибших в зоне АТО и в войне в Афганистане.

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Как сказано в постановлении, Лозинский своим примерным поведением доказал свое исправление, что позволяет досрочно снять с него судимость.

Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы в 2011 году за убийство на территории его охотничьих угодий местного жителя. Позже Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам уменьшил срок до 10 лет. В 2014 году Бориспольский горрайсуд Киевской области по ходатайству защитников осужденного освободил Лозинского из колонии из-за болезни. В 2016 году Апелляционный суд Киевской области признал правомерным это решение.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура планирует обжаловать освобождение Лозинского.

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Теги: Лозинский, суд, досрочное осовбождение
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Комментариев (6)
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Мыкола    18.05.2019, 17:38
Оценка:  +2
Мыкола
В нашей стране, которую построили под руководством нацистов, деньги решают все ! У кого больше бабок, тот и прав.! Справедливости нет вообще! И даже Коституционный суд стал на сторону взяточников . Не страна ,а банановая республика, где мафия решает все !
Firstfurion    18.05.2019, 17:30
Оценка:  +1
Firstfurion
Давайте еще Зайцеву выпустим и отремонтируем её Лексус за счет погибших, которых её машина раздавила...
Замечатель    18.05.2019, 17:22
Оценка:  +4
Замечатель
Это же не на охоте случилось,он же с приятелями на джипах за мужиком гонялись по лесу,били его и стреляли.На ЧЕЛОВЕКА охотились!!!
Замечатель    18.05.2019, 17:21
Оценка:  +4
Замечатель
Может ему и лицензию на отстрел жителей,зашедших в его угодия дали?!
Ruspidor    18.05.2019, 16:21
Оценка:  +11
Ruspidor
Ну, дальше только осталось наградить и обратно в депутаты от Бют! Спасибо, педя! Спасибо, Жуля! Какую классную судебную реформу ты провел! Какого ценного кадра ты нам взрастила!
Letohradek    18.05.2019, 16:32
Оценка:  -10
Letohradek
Почекай уродец, очень скоро на себе испытаешь последствия Зэбила у власти
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