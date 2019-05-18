Убийство на охоте: С экс-депутата Лозинского досрочно сняли судимость

Как сказано в постановлении, Лозинский своим примерным поведением доказал свое исправление.

Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы в 2011 году за убийство на территории его охотничьих угодий местного жителя tsn.ua

Днепровский райсуд Киева принял решение досрочно снять судимость с осужденного за убийство экс-депутата Вкитора Лозинского. Об этом сообщает Униан, со ссылкой на материалы суда.

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Известно, что прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на его необоснованность и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное.

Тем не менее, суд все же снял судимость с экс-депутата. Решение объяснено тем, что Лозинский после освобождения занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, предоставлял волонтерскую помощь украинской армии, семьям погибших в зоне АТО и в войне в Афганистане.

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Как сказано в постановлении, Лозинский своим примерным поведением доказал свое исправление, что позволяет досрочно снять с него судимость.

Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы в 2011 году за убийство на территории его охотничьих угодий местного жителя. Позже Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам уменьшил срок до 10 лет. В 2014 году Бориспольский горрайсуд Киевской области по ходатайству защитников осужденного освободил Лозинского из колонии из-за болезни. В 2016 году Апелляционный суд Киевской области признал правомерным это решение.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура планирует обжаловать освобождение Лозинского.