Порошенко оставил Зеленскому список дел
Покидающий пост президента Петр Порошенко дал наставления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о том, как следует продолжать движение Украины в Европу. Об этом он сказал во время празднования Дня Европы в Киеве 18 мая.
"Кремль продолжает оказывать жесткое сопротивление нашему движению в Европу. РФ знает, что Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта. Это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России", - сказал Порошенко.
Он подчеркнул, что Евросоюзу нужна демократическая, дружеская, богатая, сильная и независимая Украина.
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"Мы, украинцы, знаем цену свободы и европейского выбора. Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС", - добавил Порошенко.
После чего, он озвучил свои наставления Зеленскому:
- Сохранить доверие и солидарность Евросоюза с Украиной.
- Укреплять международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит российской агрессии и поддерживает реформы в нашей стране.
- Усиливать санкционное давление западных стран на РФ до полного восстановления территориальной целостности страны.
- Выполнять Соглашение об Ассоциации с ЕС.
- Углублять секторальную интеграцию с ЕС.
"Создайте предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году. Это реальная и достижимая повестка дня", - обратился Порошенко к Зеленскому.
Ранее Зеленский опубликовал видео, на котором пообещал сделать украинские дороги "зеркальными".
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