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Порошенко оставил Зеленскому список дел

Комментариев: 6
Действующий украинский президент говорит, что создать предпосылки для подачи заявки на вступление в ЕС в 2023 году - достижимая цель.

Покидающий пост президента Петр Порошенко дал наставления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о том, как следует продолжать движение Украины в Европу. Об этом он сказал во время празднования Дня Европы в Киеве 18 мая.

"Кремль продолжает оказывать жесткое сопротивление нашему движению в Европу. РФ знает, что Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта. Это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Евросоюзу нужна демократическая, дружеская, богатая, сильная и независимая Украина.

Дайте уже ему булаву. Первые шаги Зеленского

"Мы, украинцы, знаем цену свободы и европейского выбора. Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС", - добавил Порошенко.

После чего, он озвучил свои наставления Зеленскому:

  • Сохранить доверие и солидарность Евросоюза с Украиной.
  • Укреплять международную коалицию, которая вместе с Украиной противостоит российской агрессии и поддерживает реформы в нашей стране.
  • Усиливать санкционное давление западных стран на РФ до полного восстановления территориальной целостности страны.
  • Выполнять Соглашение об Ассоциации с ЕС.
  • Углублять секторальную интеграцию с ЕС.

"Создайте предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году. Это реальная и достижимая повестка дня", - обратился Порошенко к Зеленскому.

Ранее Зеленский опубликовал видео, на котором пообещал сделать украинские дороги "зеркальными".

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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, Порошенко, Президент Украины, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Джо-кер    18.05.2019, 16:25
Оценка:  -4
Джо-кер
Путин-х уйло.
Boxerogos    18.05.2019, 16:17
Оценка:  +1
Boxerogos
Что такое"порошенко"?
Джо-кер    18.05.2019, 16:37
Оценка:  -4
Джо-кер
Ток, кто вас имел с успехом 5-ть лет, в хвост и гриву, но русские, скотина редкая, людьми увы так и не стали))))).
fkrfyfan    18.05.2019, 16:38
Оценка:  +3
fkrfyfan
Вечно пьяный хряк
Ruspidor    18.05.2019, 16:11
Оценка:  +4
Ruspidor
Извиняюсь спросить, а отчеты о выполнении в тюрьму относить?
Letohradek    18.05.2019, 16:38
Оценка:  -4
Letohradek
Поясни, ты пiдор или зэбил
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