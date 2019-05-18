Тяжелораненого бойца из передовой доставили в больницу Днепра

Врачи третий час подряд ведут борьбу за жизнь воина.

Одного из раненых военных у поселка Крымское доставили в больницу Днепра в тяжелом состоянии. Об этом в Facebook сообщил главврач обласной Днепропетровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Врач рассказал о ранении о общем состоянии бойца.

Читай также: Сутки в ООС: семь обстрелов, трое раненых

"Родом из Львова. В свои 48 не оставил передовой. Возле поселка Крымское в два часа ночи пуля срубила опытного бойца. Попадание в лоб. Входное над правым глазом. Выходное из левого виска. У Романа глубокая кома, искусственная вентиляция лёгких" - рассказал врач.

Его боевые друзья в ужасе повторяют: "Роман из тех, кто до конца верит в Украину"

Читай также: На Донбассе ранен военный

По информации Рыженко, воина доставили из аэропорта в 9:30 прямо в реанимацию. Самые квалифицированные врачи Мечникова под руководством Юрия Скребца пытаются спасти жизнь.

Пуля попала в лоб facebook.com

Напомним, в ООС усилились обстрелы, ВСУ сбили беспилотник. Сепаратисты 24 раза за сутки обстреляли украинские позиции в зоне проведения Операции объединенных сил. Без потерь.