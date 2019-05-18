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Тяжелораненого бойца из передовой доставили в больницу Днепра

Комментариев: 1
Врачи третий час подряд ведут борьбу за жизнь воина.
Раненый находится в крайне тяжелом состоянии
Раненый находится в крайне тяжелом состоянии
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Одного из раненых военных у поселка Крымское доставили в больницу Днепра в тяжелом состоянии. Об этом в Facebook сообщил главврач обласной Днепропетровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

Врач рассказал о ранении о общем состоянии бойца.

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"Родом из Львова. В свои 48 не оставил передовой. Возле поселка Крымское в два часа ночи пуля срубила опытного бойца. Попадание в лоб. Входное над правым глазом. Выходное из левого виска. У Романа глубокая кома, искусственная вентиляция лёгких" - рассказал врач.

Его боевые друзья в ужасе повторяют: "Роман из тех, кто до конца верит в Украину"

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По информации Рыженко, воина доставили из аэропорта в 9:30 прямо в реанимацию. Самые квалифицированные врачи Мечникова под руководством Юрия Скребца пытаются спасти жизнь.

Пуля попала в лоб
Пуля попала в лоб
facebook.com

Напомним, в ООС усилились обстрелы, ВСУ сбили беспилотник. Сепаратисты 24 раза за сутки обстреляли украинские позиции в зоне проведения Операции объединенных сил. Без потерь.

 

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Теги: раненый, ООС, больница, Днепр
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Комментариев (1)
Boxerogos    18.05.2019, 16:15
Оценка:  +1
Boxerogos
Не отнимайте у врачей силы,нервы и время.Этот наёмный биомусор всё-равно не жилец.
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