Опубликованный в СМИ указ Зеленского о роспуске Верховной Рады оказался фейком
К растиражированному в Сети документу команда новоизбранного президента не имеет никакого отношения.
Опубликованный в СМИ указ о роспуске Верховной Рады - фейк. Об этом заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева в интервью “Громадське“.
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По словам представителя Зеленского, к растиражированному в Сети документу команда новоизбранного президента не имеет никакого отношения.
Также Победоносцева обратила внимание на то, что сам “указ“ полностью совпадает с документом, опубликованным в Facebook Андреем Портным еще во времена президентства Януковича, с подписью “Указ про досрочное прекращение полномочий Верховной Рады должен выглядеть примерно так“.
Ранее сообщалось, что Порошенко оставил Зеленскому список дел.