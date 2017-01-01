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Опубликованный в СМИ указ Зеленского о роспуске Верховной Рады оказался фейком

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К растиражированному в Сети документу команда новоизбранного президента не имеет никакого отношения.
Сам “указ“ полностью совпадает с документом, опубликованным в Facebook еще во времена президентства Януковича
Сам “указ“ полностью совпадает с документом, опубликованным в Facebook еще во времена президентства Януковича
Скриншот видео

Опубликованный в СМИ указ о роспуске Верховной Рады - фейк. Об этом заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева в интервью “Громадське“.

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По словам представителя Зеленского, к растиражированному в Сети документу команда новоизбранного президента не имеет никакого отношения.

Также Победоносцева обратила внимание на то, что сам “указ“ полностью совпадает с документом, опубликованным в Facebook Андреем Портным еще во времена президентства Януковича, с подписью “Указ про досрочное прекращение полномочий Верховной Рады должен выглядеть примерно так“.

Ранее сообщалось, что Порошенко оставил Зеленскому список дел.

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Теги: парламент, Верховная Рада, коалиция
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