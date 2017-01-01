Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Банки будут возвращать украинцам деньги, если их украли

Комментариев: 0
Согласно с новыми валютными правилами НБУ установит дополнительные требования.
Глава НБУ Яков Смолий
Глава НБУ Яков Смолий
flickr.com

НБУ ввел новые правила обжалования переводов средств, которые клиентом не осуществлялись. Об этом сообщает пресс-служба.

Читай также: В Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка

После получения сообщения о краже средств банк должен восстановить остаток на счете клиента до следующего рабочего дня. Это касается всех случаев, в которых банк не имеет оснований считать действия клиента неправомерными.

"Пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которым обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконного использования ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции", - говорится в сообщении.

При этом установлена минимальная сумма, которая не возвращается.

Читай также: ПриватБанк можно национализировать повторно - НБУ

"Банк имеет право не возвращать средства в размере 20 необлагаемых минимумов (около 350 гривен), если перевод был осуществлен утраченной/похищенной или неправомерно использованной карточкой или если пользователь сообщил о ее утере/краже только после проведения такого перевода", - сообщает пресс -служба.

Как сообщалось 14 мая, в Полтавской области ограбили банк и избили его директора. Преступник вскрыл “болгаркой“ сейф и забрал 1700000 гривен.

Поделись:
Теги: НБУ, банк, кража денег, возврат денег
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь