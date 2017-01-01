Банки будут возвращать украинцам деньги, если их украли

Согласно с новыми валютными правилами НБУ установит дополнительные требования.

НБУ ввел новые правила обжалования переводов средств, которые клиентом не осуществлялись. Об этом сообщает пресс-служба.

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После получения сообщения о краже средств банк должен восстановить остаток на счете клиента до следующего рабочего дня. Это касается всех случаев, в которых банк не имеет оснований считать действия клиента неправомерными.

"Пользователь несет все убытки, связанные с переводами, которым обжалуются, если банком доказано, что действия или бездействие пользователя привели к потере, незаконного использования ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции", - говорится в сообщении.

При этом установлена минимальная сумма, которая не возвращается.

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"Банк имеет право не возвращать средства в размере 20 необлагаемых минимумов (около 350 гривен), если перевод был осуществлен утраченной/похищенной или неправомерно использованной карточкой или если пользователь сообщил о ее утере/краже только после проведения такого перевода", - сообщает пресс -служба.

Как сообщалось 14 мая, в Полтавской области ограбили банк и избили его директора. Преступник вскрыл “болгаркой“ сейф и забрал 1700000 гривен.