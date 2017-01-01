В Киеве ограничат движение транспорта в день инаугурации - карта
В день инаугурации президента Украины в центре Киева будет ограничено движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
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Ранее команда Зеленского заявляла, что сделает все возможное, чтобы избежать перекрытие улиц из-за инаугурации. Сообщается, что указанные улицы не будут перекрыты полностью - движение только ограничат. Тем не менее, водителям советуют выбирать все же другие маршруты.
В воскресенье, 19 мая, с 7:00 и до окончания мероприятий будет перекрыто движение на:
- улице Липской - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской
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В понедельник, 20 мая, с 6:00 и до завершения мероприятий ограничат движение транспорта на:
- проспекте Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;
- Надднепрянском шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;
- Набережном шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;
- Днепровском спуске - от Набережного шоссе до Парковой дороги;
- аллеи Герои Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
- улице Ивана Мазепы - от площади Славы до метро “Арсенальная“;
- улице Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;
- Парковой дороге - от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;
- улице Шелковичной - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
- улице Круглоуниверситетской - от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
- улице Лютеранской - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
- улице Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
- улице Ольгинской - от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
- улице Институтской - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
- Крепостном переулке - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
- улице Липской - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
- улице Садовой - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
- улице Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
- улице Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.
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