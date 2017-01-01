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В Киеве ограничат движение транспорта в день инаугурации - карта

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Ранее команда Зеленского заявляла, что сделает все возможное, чтобы избежать перекрытие улиц из-за инаугурации.
Указанные улицы не будут перекрыты полностью - движение только ограничат
Указанные улицы не будут перекрыты полностью - движение только ограничат
autonews.autoua.net

В день инаугурации президента Украины в центре Киева будет ограничено движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Ранее команда Зеленского заявляла, что сделает все возможное, чтобы избежать перекрытие улиц из-за инаугурации. Сообщается, что указанные улицы не будут перекрыты полностью - движение только ограничат. Тем не менее, водителям советуют выбирать все же другие маршруты.

В воскресенье, 19 мая, с 7:00 и до окончания мероприятий будет перекрыто движение на:

  • улице Липской - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской

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В понедельник, 20 мая, с 6:00 и до завершения мероприятий ограничат движение транспорта на:

  • проспекте Бажана - от Харьковской площади до Южного путепровода;
  • Надднепрянском шоссе - от Южного путепровода до моста Патона;
  • Набережном шоссе - от моста Патона до Днепровского спуска;
  • Днепровском спуске - от Набережного шоссе до Парковой дороги;
  • аллеи Герои Крут - от площади Андрея Первозванного до площади Славы;
  • улице Ивана Мазепы - от площади Славы до метро “Арсенальная“;
  • улице Михаила Грушевского - от улицы Московской до Петровской аллеи;
  • Парковой дороге - от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;
  • улице Шелковичной - от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;
  • улице Круглоуниверситетской - от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;
  • улице Лютеранской - от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;
  • улице Городецкого - от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;
  • улице Ольгинской - от площади Ивана Франко до улицы Институтской;
  • улице Институтской - от улицы Крещатик до Крепостного переулка;
  • Крепостном переулке - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
  • улице Липской - от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;
  • улице Садовой - от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;
  • улице Пилипа Орлика - от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;
  • улице Академика Богомольца - от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.

Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты
Водителям советуют выбирать альтернативные маршруты
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Ограничения движения зацепит Южный мост
Ограничения движения зацепит Южный мост
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Ранее сообщалось, что Коломойский вернет сына-баскетболиста из Америки в Украину - СМИ.

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Теги: инаугурация, Киев, президент
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