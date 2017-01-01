Мощный ливень затопил дворы в Ровенской области
Северные районы Ровенской области пострадали от большого количества осадков .
Мощный ливень затопил дворы в Ровенской области
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Мощный ливень затопил дворы в Ровенской области
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Села в северных районах Ровенской области пострадали от мощного ливня. Некоторые дворы и земельные участки затопило.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧс.
Спасатели Ровенской за прошедшие сутки двенадцать раз выезжали для оказания помощи населению по откачке воды из частных хозяйств в Рокитновском, Сарненском, Костопильском, Володимирецком, Дубенском районах - говорится в сообщении
Ранее сообщалось о том, что синоптики предупреждали - Украину накроет желтый уровень опасности. В отдельных областях Украины ожидались шквальный ветер и грозы.