В Стрые подросток попытался сделать селфи на крыше поезда и попал в реанимацию

Сейчас 15-летний парень находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В Стрые Львовской области 15-летний подросток попал в реанимацию после того, как попытался сделать селфи на крыше поезда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На данный момент подросток находится в тяжелом состоянии

“У парня диагностирована “открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом основания черепа“ - говорится в сообщении.

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Полицейские предварительно установили, что школьник вместе с другом, находясь в локомотивном депо, залезли на вагон, чтобы сделать селфи. Однако, во время фотографирования мальчик упал на железнодорожное полотно и травмировался.

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По этому факту возбуждено уголовное производство по ст 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до двух лет.

Напомним, под Киевом парня пытали током из-за велосипеда. В Киевской области трое парней жестоко пытали 19-летнего товарища. Так они выбивали признание в краже велосипеда.