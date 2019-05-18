Военные показали фото последствий обстрела в Золотом

В Золотом были обстреляны жилые дома. Люди чудом не пострадали.

Украинские военными показали фото последствия обстрела незаконными вооруженными формированиями жилого сектора в Золотом (Луганская область).

Об этом сообщил штаб ООС.

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"Незаконные вооруженные формирования использовали артиллерийские системы 122-го калибра. Из-за попадания в дом на ул. Леси Украинки и разрыва артиллерийского снаряда 122-го калибра в здании разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне", - говорится в сообщении.

В результате обстрела пострадавших нет. Дома повреждены. Рядом у эпицентра обстрела находятся школа и колледж.

Напомним, в ООС усилились обстрелы, ВСУ сбили беспилотник. Сепаратисты 24 раза за сутки обстреляли украинские позиции в зоне проведения Операции объединенных сил. Без потерь