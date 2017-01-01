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Партия УДАР идет на парламентские выборы - Кличко

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Будет ли участвовать в политических процессах брат мера Киева Владимир Клико пока не известно.
Партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) примет участие в следующих парламентских выборах в Украине
Партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) примет участие в следующих парламентских выборах в Украине
kiev.klichko.org

Партия УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) примет участие в следующих парламентских выборах в Украине. Об этом заявил лидер партии Виталий Кличко в интервью "Прямий".

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"Партия УДАР однозначно примет участие в выборах в Верховную Раду", - заявил политик.

Будет ли участвовать в политических процессах брат мера Киева Владимир Клико пока не известно:

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"Насчет Владимира, ему не безразличны процессы, которые происходят в Украине и он всегда меня поддерживал, он патриот и делает все для того, чтобы Украина стала европейской страной", - добавил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что "Народный фронт" покидает коалицию.

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Теги: УДАР, Кличко, политика, парламентские выборы
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