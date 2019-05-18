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В Украине установлен новый праздник - День отца

Комментариев: 8
Он будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня. День отца создан для "благоприятных условий для укрепления института семьи".
В Украине появился День отца
В Украине появился День отца
pixabay

Президент Петр Порошенко подписал указ об установлении в Украине нового праздника - Дня отца, сообщается на сайте главы государства 18 мая.

"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отцов в воспитании детей", - говорится в заявлении.

Согласно документу, День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Корреспондент.net рассказывал, что в 2019 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных. Среди них есть и праздничные дни, которые придется отработать в субботу.

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Теги: Украина, праздники, отец, праздники в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Детонатор    18.05.2019, 21:41
Оценка:  -6
Детонатор
- У вас дети есть есть?
- Где-нибудь обязательно есть.
С праздником!
bertal    18.05.2019, 21:33
Оценка:  -7
bertal
Смешны уходящие палачи, для народа Украины будет праздник в воскресенье))) радуйтесь овцы)
Boxerogos    18.05.2019, 21:07
Оценка:  -5
Boxerogos
А День Поросёнка будем отмечать?
Kostos    18.05.2019, 21:21
Оценка:  +2
Kostos
Рогатый, слюшай сюда: закололи в дерёвне, на мокше кабанчика... Так половина дерёвни пьяная валялась. А собаки тягали по улице поросячую голову Гыгыгыгыгы
BoxVata    18.05.2019, 21:07
Оценка:  +4
BoxVata
А что делать гермафродиту Boxerogos?)))>
Kostos    18.05.2019, 21:18
Оценка:  +3
Kostos
строчить, строчить, строчить
антирусич    19.05.2019, 01:32
Оценка:  0
антирусич
Гермафродиты бывают двух типов: мужского и женского, если 1. хромосомы попали XXY-это женского типа, но они более выносливые и сильные, у них есть признаки мужчин, 2. хромосомы попали XYY- это мужского типа, имеют признаки женщин. И те и другие бесплодны.
Ukraineslava    18.05.2019, 20:41
Оценка:  +2
Ukraineslava
А выходной в понедельник будет?
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