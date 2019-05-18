Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку

Климкин подчеркнул, что такие законы давно существуют во многих демократических государствах.

Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя предложение России созвать Совбез ООН из-за языкового закона, сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

"Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма. Просто в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция", - написал он на своей странице в Facebook 18 мая.

Климкин подчеркнул, что такие законы давно существуют во многих демократических государствах и украинский на их фоне выглядит вполне стандартно, поскольку обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, которые имеет государственный язык в любой цивилизованный стране.

"Кремль сознательно мухлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", ставя между ними знак равенства присваивая себе право защищать их даже оружием. А с русским у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации", - отметил Климкин.

В конце апреля Верховная Рада подавляющим большинством голосов приняли закон, закрепляющий за украинским языком статус единственного государственного, который становится обязательным для использования практически во всех сферах жизни, за исключением личного общения и религии.

О том, что меняет языковой закон и как на него реагировали подробно в материале Корреспондент.net Языковой закон. Что думают соцсети и страны-соседи.

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