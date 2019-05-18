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Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку

Комментариев: 18
Климкин подчеркнул, что такие законы давно существуют во многих демократических государствах.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя предложение России созвать Совбез ООН из-за языкового закона, сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

"Украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма. Просто в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция", - написал он на своей странице в Facebook 18 мая.

Климкин подчеркнул, что такие законы давно существуют во многих демократических государствах и украинский на их фоне выглядит вполне стандартно, поскольку обеспечивает украинскому языку такие же права и возможности, которые имеет государственный язык в любой цивилизованный стране.

"Кремль сознательно мухлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", ставя между ними знак равенства присваивая себе право защищать их даже оружием. А с русским у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации", - отметил Климкин.

В конце апреля Верховная Рада подавляющим большинством голосов приняли закон, закрепляющий за украинским языком статус единственного государственного, который становится обязательным для использования практически во всех сферах жизни, за исключением личного общения и религии.

О том, что меняет языковой закон и как на него реагировали подробно в материале Корреспондент.net Языковой закон. Что думают соцсети и страны-соседи.

 

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Теги: ООН, законы, Языковой закон, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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FPN    18.05.2019, 23:14
Оценка:  +1
FPN
ПУСТЬ КЛИМКИН НАЗОВЁТ СТРАНЫ ЕВРОПЫ, КРОМЕ БЫВШИХ СОВЕТСКИХ, КОТОРЫЕ С ПОЛИ-ЯЗЫЧИЯ ПЕРЕХОДИЛИ НА МОНО-ЯЗЫЧИЕ!!!!!!
В 2018 МАКЕДОНИЯ ВВЕЛА ВТОРОЙ, АЛБАНСКИЙ!
doc1    19.05.2019, 00:38
Оценка:  -1
doc1
Россия!
nelci    18.05.2019, 23:01
Оценка:  +3
nelci
Разве мова не была госязыком с 1991года? Была но, но запрета на все остальные языки многонационального государства не было.
Я_Христос    18.05.2019, 22:24
Оценка:  +3
Я_Христос
"такие законы давно существуют во многих демократических государствах"
Во многих - это каких? Прибалтике?
Это где государство указывает на каком языке снимать фильмы и ставить театральные постановки?
Я_Христос    18.05.2019, 22:25
Оценка:  +3
Я_Христос
Это где такое есть, когда большинство в регионе говорить на одном языке, а использовать заставляют другой, да еще под угрозой штрафа? Крупного штрафа?
Это кто лезет в частные дела компаний, например, указывая на каком языке им делать пресс-конференции?
Я_Христос    18.05.2019, 22:27
Оценка:  +3
Я_Христос
Это где есть полный запрет на тв или радио на других языках? Это где вообще такое есть, чтобы государственный язык КВОТИРОВАЛИ? Последнее вообще странно. Потому что зачем, простите язык большинства квотировать, ведь на него и так будет спрос! Ах да, мова же не язык большинства...
Бетонатор    18.05.2019, 22:27
Оценка:  -4
Бетонатор
А ты не Хрестос, а простой ватный Отсос !
LoveFreedom    18.05.2019, 22:32
Оценка:  -3
LoveFreedom
отсоси то что на аве у тебя и не пизди кацапик))свои проблемы мы решим сами,бес вашей помощи,решайте лучше свои))а то живете в болоте и дерьме и туда же....учить других жить лезете)0
Я_Христос    18.05.2019, 22:33
Оценка:  0
Я_Христос
Слив засчитан, шизофреничка. Ответить вам нечего, кроме оскорблений и обвинений в "пророссийских настроениях". Хотя вы прекрасно знаете, что всё это ложь.
И это, можешь писать с одного акка. Не обязательно с двух.
Я_Христос    18.05.2019, 22:35
Оценка:  +1
Я_Христос
Или не пались так хотя бы. Пиши по-разному. Твой стиль не спутать ни с кем.
Бетонатор    18.05.2019, 22:26
Оценка:  -2
Бетонатор
кто виноват, что сосед долбойоб и президент ботокс идиот ?
Я_Христос    18.05.2019, 22:28
Оценка:  +1
Я_Христос
Ты ошибся веткой. Здесь обсуждают внутриукраинскую проблему. Про соседей - это под другой новостью.
doc1    19.05.2019, 00:36
Оценка:  -2
doc1
Он так-же не сказал что и во многих не демократических концлагерях! Сказать каких?? РОССИЯ! Погуглишь или гугл забанили клоун ты епаный!
LoveFreedom    18.05.2019, 21:56
Оценка:  -1
LoveFreedom
кацапье раскаркалось как))
Детонатор    18.05.2019, 21:39
Оценка:  -8
Детонатор
Это не Киев ответил, это предсмертный хрип издыхающих порошенковских нацистов.
Бетонатор    18.05.2019, 22:25
Оценка:  -3
Бетонатор
Прощай немытая Рассея... страна рабов...………………….
Nikolas_Adver    18.05.2019, 21:29
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
клинкин уже в жoпе, никто. что еще он там вякает?
Serg2176    18.05.2019, 21:37
Оценка:  -1
Serg2176
подгорает?
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