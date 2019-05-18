Адвокат Трампа возмутился заявлением Коломойского

Представители олигарха и "враги" президента США консультируют Владимира Зеленского, заявил Рудольф Джулиани.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмутился, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter 18 мая.

"Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?", - написал Джулиани.

https://t.co/eQzxc3wfDP via @NYTimes As soon as he returned he threatened two American citizens. Koloimoisky’s representatives and enemies of Pres. Trump are advising Pres.-elect. Will he be arrested? — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) May 18, 2019

Накануне в интервью Коломойский назвал аферистами двух американцев - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.

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"И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает", - сказал Коломойский.

Он отметил, что в ближайшее время "мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий". По словам Коломойского, Парнас и Фруман приезжали к нему в Израиль объяснить, как "нужно с Зеленским общаться".

"Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации: про Джулиани, окружение, избавиться, еще какой-то бред", - сказал Коломойский, комментируя заявление Джулиани о том, что Зеленский должен избавиться от "прицеп из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других".

Ранее сообщалось, что Коломойский приехал прожить в Украине ближайшие пять лет. Он утверждает, что эго решение не связано с вступлением Зеленского на пост президента Украины.

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