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Адвокат Трампа возмутился заявлением Коломойского

Комментариев: 1
Представители олигарха и "враги" президента США консультируют Владимира Зеленского, заявил Рудольф Джулиани.
Персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани
Персональный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмутился, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter 18 мая.

"Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?", - написал Джулиани.

 

Накануне в интервью Коломойский назвал аферистами двух американцев - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.

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"И они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает", - сказал Коломойский.

Он отметил, что в ближайшее время "мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий". По словам Коломойского, Парнас и Фруман приезжали к нему в Израиль объяснить, как "нужно с Зеленским общаться".

"Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и тут начались все эти провокации: про Джулиани, окружение, избавиться, еще какой-то бред", - сказал Коломойский, комментируя заявление Джулиани о том, что Зеленский должен избавиться от "прицеп из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других".

Ранее сообщалось, что Коломойский приехал прожить в Украине ближайшие пять лет. Он утверждает, что эго решение не связано с вступлением Зеленского на пост президента Украины.

 

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Теги: США, угроза, Коломойский, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    18.05.2019, 22:12
Оценка:  0
Ruspidor
А не пошел бы этот джулиани на xyй....
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