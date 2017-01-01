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Порошенко уволил замглавы СБУ

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17 мая стало известно, что первый заместитель главы СБУ Павел Демчина подал в отставку.
Порошенко уволил Демчину с должности первого замглавы СБУ
Порошенко уволил Демчину с должности первого замглавы СБУ
кадр из видео

Президент Петр Порошенко уволил Павла Демчину с должности первого заместителя главы СБУ. Соответствующий указ от 18 мая обнародован на сайте президента.

"Освободить Демчину Павла Владимировича от должности первого заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

О причинах увольнения не сообщается.

Также уволен Дмитрий Ярмак с должности Уполномоченного Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Кроме того, Порошенко уволил нескольких своих внештатных советников, в частности владельца ПАО "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, многолетнего руководителя Аппарата ВР Валентина Зайчука и бывшего главу Государственной пограничной службы Виктора Назаренко. 

Напомним, 13 сентября 2018 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении в незаконном обогащении на 3,76 млн грн первому заместителю председателя СБУ Демчине.

Замглавы СБУ Демчина подал в отставку

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Теги: СБУ, увольнение, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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