Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе запустили туристическую полицию

Комментариев: 0
Станции туристической полиции открыты на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка".

Управление Национальной полиции в Одесской области открыло 4 станции туристической полиции в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"В связи с началом туристического сезона, правоохранители заступили на охрану общественного порядка курортных мест города. В общем привлечены около 500 правоохранителей. Это военнослужащие Национальной гвардии, работники управления патрульной полиции и батальон полиции особого назначения", - сообщили в ведомстве.

Станции туристической полиции открыты на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка". Они будут работать в круглосуточном режиме.

В Одессе полицейские создали "вышиванку" из авто

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Одесса, видео, туристы, полиция, Пляж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь