В Одессе запустили туристическую полицию

Станции туристической полиции открыты на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка".

Управление Национальной полиции в Одесской области открыло 4 станции туристической полиции в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

"В связи с началом туристического сезона, правоохранители заступили на охрану общественного порядка курортных мест города. В общем привлечены около 500 правоохранителей. Это военнослужащие Национальной гвардии, работники управления патрульной полиции и батальон полиции особого назначения", - сообщили в ведомстве.

Станции туристической полиции открыты на пляжах "Золотой берег", "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка". Они будут работать в круглосуточном режиме.

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