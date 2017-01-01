В Черновицкой области молния убила двух пастухов

Жители села пасли скот в поле, когда началась сильная гроза. После удара молнии оба погибли на месте.

В Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Трагедия произошла 18 мая после обеда в селе Вашковцы Сокирянского района.

По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом. Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчины погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался.

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