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В Черновицкой области молния убила двух пастухов

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Жители села пасли скот в поле, когда началась сильная гроза. После удара молнии оба погибли на месте.
Двое мужчин погибло от удара молнии
Двое мужчин погибло от удара молнии

В Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Трагедия произошла 18 мая после обеда в селе Вашковцы Сокирянского района.

По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом. Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчины погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался.

В Виннице молния попала в трамвай

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Теги: смерть, молния, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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