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Мы не видим ЕС без Украины - посол Евросоюза

Комментариев: 6
Сложно найти место в мире, где Европейский союз ценят больше, чем в Украине, считает Хьюг Мингарелли.
В ЕС сделали заявление о будущем Украины
В ЕС сделали заявление о будущем Украины
МВД Украины

В мире сложно найти место, где принципы Европейского союза ценят больше, чем в Украине. Об этом сказал председатель представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли, передает РБК-Украина.

"День Европы является невероятно важным в вашей стране из-за очень особой причины. Сложно найти место в мире, где Европейский союз ценят больше, чем в Украине. Есть очень немного мест в мире, где принципы, по которым построен ЕС, ценятся больше, чем в Украине. И именно поэтому, как сказал президент ЕС Дональд Туск несколько недель назад, - "не может быть безопасной Европы без безопасной Украины" и мы не видим ЕС без Украины. Это одно и тоже", - заявил Мингарелли.

"Украина – это Европа в ее разнообразии, Украина это Европа в ее исключительном демократическом подходе. Украина – это Европа в ее решимости общества, Украина – Европа в креативности ее граждан", - добавил он.

Ранее Минграрелли заявлял, что Украина имеет "ужасный" имидж в Европе. Его создали российские СМИ. Также Мингарелли признавал, что европейский путь Украины неоспорим.

В Украине отмечают День Европы

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Теги: Украина, Европа, ЕС, посол
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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bertal    19.05.2019, 08:51
Оценка:  0
bertal
Еще одна жи довская морда, что то пытается навешать на уши овец
Boxerogos    19.05.2019, 08:00
Оценка:  0
Boxerogos
Слова такие сладкие для каждого упоротого свидомита.Но дальше слов дело не пойдёт.)))))))))))))
Колорад    19.05.2019, 07:42
Оценка:  +1
Колорад
https://www.youtube.com/watch?v=I LfwvUHUVDE

Вот такая Европа к нам уже приходила....
Мыкола    19.05.2019, 06:22
Оценка:  +1
Мыкола
Ну так принимайте нас в ЕС ! Чего же вы сопли жуете? Или вы считаете , что дурачки и так потерпят?
Колорад    19.05.2019, 06:18
Оценка:  +1
Колорад
ЕС - родина фашизма. Все континентальные страны Европы были на стороне фашистов против нашей страны. 22 июня 1941 года эти твари начали бомбить Киев, принесли на наши земли миллионы жертв и практически разрушили Украину. Мы должны помнить историю....иначе она повторится...
Духовный_скреп    19.05.2019, 06:07
Оценка:  -3
Духовный_скреп
А мы не видим Украину без Европы.Только мы боремся,а у вас процентов 60-70 чиновников- кремлёвские подстилки.
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