Под Киевом ликвидировали нарколабораторию

Сотрудники полиции в квартире жителя Борисполя обнаружили и изъяли различное оборудование для изготовления наркотиков и готовый для продажи амфетамин.

В городе Борисполь Киевской области сотрудники полиции ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что Управление противодействия наркопреступности получило уведомление на горячую линию о возможном месте изготовления и сбыта наркотиков.

Правоохранители начали проверку информации проводя ряд соответствующих мероприятий на территории Борисполя, Березани, Згуровщины, Яготина и соседних районов.

"Сотрудники полиции в квартире жителя Борисполя обнаружили и изъяли различное оборудование для изготовления наркотиков и готовый для продажи амфетамин", - сообщили правоохранители.

Полиция открыла уголовные производства и устанавливает пути сбыта наркотических веществ и лиц, которые также причастны к этим правонарушениям.

Ранее в Харькове задержали полицейского и директора клуба, которые занимались сбытом наркотиков. Полицейскому суд назначил залог в размере 1,5 млн гривен, директору клуба – почти 200 тысяч гривен.

Также в Житомире спецназ задержал торговцев кокаином. Были задержаны три человека с крупной партией наркотика.

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