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В МИД уточнили, кто приедет на инаугурацию

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На инаугурации Владимира Зеленского ожидают президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.
В МИД обновили данные о том, кто приедет на церемонию инаугурации Зеленского
В МИД обновили данные о том, кто приедет на церемонию инаугурации Зеленского
кадр из видео

Около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом написала в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

В частности, Зеленко сообщила, что на инаугурации ожидают президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии.

"На церемонии инаугурация ожидаем 5 президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии; Вице-президента Турции; Премьер-министра Молдовы, глава парламента Азербайджана; 4-х вице-премьеров: Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии; 4-х министров от США - энергетики, от Канады - обороны, от Франции - по вопросам Европы, от Польши - Главу МИД. Плюс более 40 других высоких представителей", - сообщила пресс-секретарь.

Как сообщалось, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского в 10.00 понедельника, 20 мая, в сессионном зале парламента.

Инаугурация президента 20 мая: онлайн

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Теги: президент, МИД Украины, Владимир Зеленский, гости, Инаугурация президента Украины
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Источник: korrespondent.net

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