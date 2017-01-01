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Порошенко дал гражданство кинооператору, главе морпортов и преподавателю

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Кроме того, президент подписал Указ "О назначении государственных стипендий имени Левка Лукьяненко" украинским политзаключенным.
Украинское гражданство получили три человека
Украинское гражданство получили три человека
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении украинского гражданства кинооператору Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилу Винницкому и главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу, сообщила пресс-служба главы государства.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц в принятии в гражданство Украины. На основании подаяния я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сообщил Порошенко во время встречи с указанными лицами.

По словам главы государства, большая гордость и большая честь стать гражданами Украины. "И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - заключил Порошенко, подписывая соответствующие документы.

Кроме того, Порошенко подписал указ о назначении политзаключенным государственных стипендий им. Левка Лукьяненко на период содержания и на протяжении одного года.

"В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко", - говорится в тексте указа.

Кроме того, назначены стипендии сроком на один год заместителям председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильму Умерову и Ахтему Чийгозу.

Ранее Петр Порошенко дал гражданство Украины сестре заключенного в России Олега Сенцова Натали Каплан и экс-депутату Госдумы РФ, бизнесмену Илье Пономареву.

Гражданство РФ с начала года получили 19 тысяч украинцев

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Теги: гражданство, стипендии, политзаключенные, Петр Порошенко, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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