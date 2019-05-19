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В Черновицкой области пытались захватить храм

Комментариев: 4
По данным полиции, инцидент произошел в селе Товтры Заставнивского района 18 мая.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви
cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма, сообщает пресс-служба полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что представители ПЦУ, получив документы, предоставляющие право на использование имущества, пытаются захватить храм.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции осуществляет проверку законности об изменении организационно-канонической подчиненности религиозной организации села Товтры", - говорится в сообщении.

Дополнительно полиция дает разъяснения гражданам и обеспечивает охрану общественного порядка на территории церкви.

Ранее Епифаний заверил,что захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет.

На Тернопольщине произошла потасовка возле храма

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Теги: храм, полиция, захват, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    19.05.2019, 07:26
Оценка:  0
VSHIVANKA
НУ ВОТ ....
УЖЕ ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА РЕАГИРОВАТЬ НА " ДОБРОВОЛЬНЫЙ " ПЕРЕХОД ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В ТЕРМОСНУЮ СЕКТУ ....)))
А ВЕДЬ ПРИ ПОРОСЯТКО НИКАКОЙ РЕАКЦИИ НА ЭТО НЕ БЫЛО .....)))
ВыВсеВрети    19.05.2019, 08:53
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
НУ ВОТ ВШИВАЯ, НУЖНО ГНАТЬ СЕКТУ С УКРАИНЫ!....
ПУСТЬ СЛУЖИТЕЛИ ЧЕРТУ СЛУЖАТ НА РОСИИ!...)))))))))))))
Колорад    19.05.2019, 06:50
Оценка:  +1
Колорад
ПЦУ СЦУ лютует... Ничего, скоро уже захваченное придётся возвращать...
ВыВсеВрети    19.05.2019, 08:55
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
вытащи соску из рта!...))))))))ты абсолютно прав!...
гундяю все придется вернуть Украине!....
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