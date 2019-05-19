В Черновицкой области пытались захватить храм
В Черновицкой области полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма, сообщает пресс-служба полиции.
В полицию поступило сообщение о том, что представители ПЦУ, получив документы, предоставляющие право на использование имущества, пытаются захватить храм.
"На месте происшествия следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции осуществляет проверку законности об изменении организационно-канонической подчиненности религиозной организации села Товтры", - говорится в сообщении.
Дополнительно полиция дает разъяснения гражданам и обеспечивает охрану общественного порядка на территории церкви.
Ранее Епифаний заверил,что захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет.
На Тернопольщине произошла потасовка возле храма
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УЖЕ ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА РЕАГИРОВАТЬ НА " ДОБРОВОЛЬНЫЙ " ПЕРЕХОД ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ В ТЕРМОСНУЮ СЕКТУ ....)))
А ВЕДЬ ПРИ ПОРОСЯТКО НИКАКОЙ РЕАКЦИИ НА ЭТО НЕ БЫЛО .....)))
ПУСТЬ СЛУЖИТЕЛИ ЧЕРТУ СЛУЖАТ НА РОСИИ!...)))))))))))))
гундяю все придется вернуть Украине!....