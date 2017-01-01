Обострение на Донбассе: ранены четверо военных

Сепаратисты 18 раз обстреляли бойцов ООС, применив боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

На Донбассе за прошедшие сутки, 18 мая, в результате обстрелов со стороны сепаратистов в четыре бойца операции Объединенных сил получили ранения. Применялись боевые машины пехоты (БМП), сообщает пресс-центр ООС.

В частности отмечается, что противник 18 раз нарушал режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новоселовка Вторая, Марьинка, Пищевик, Новотошковское, Крымское, Пивденне, Станица Луганская.

"В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - отметили в пресс-центре.

С начала текущих суток, 19 мая, противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное.

Напомним, за сутки 16 мая на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда погиб один украинский военный, еще один был ранен.

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